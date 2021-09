Khloe Kardashians révèle pourquoi True pense que Psalm West est son frère

Et maintenant, le jeu de quarantaine préféré de tout le monde prend vie avec le tournoi All-Stars Candy Crush Saga, avec des joueurs à travers les États-Unis en compétition pour être couronné l’ultime Candy Crush All-Star, à partir du jeudi 7 septembre. 2. 3.

“Je suis un grand fan du jeu”, s’est exclamé Khloe. “C’est tellement apaisant et relaxant d’une manière étrange, si j’ai une longue journée ou si je suis sur le plateau ou quelque chose comme ça, je joue simplement au jeu avec moi-même et cela me calme et me détend. Je Je ne sais pas pourquoi parce que je suis tellement investi aussi, comme c’est étrange. C’est un jeu d’esprit et je pense et fais toutes ces choses mais c’est tellement agréable et relaxant. C’est difficile à expliquer à moins que vous n’ayez joué le Jeu. “

