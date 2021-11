Khris Middleton des Bucks et Mike Budenholzer sur le verdict de Rittenhouse: « Certainement décevant »

Les Milwaukee Bucks ont dominé le monde du sport l’année dernière lorsqu’ils ont refusé de jouer à un match pour protester contre la fusillade de Jacob Blake impliquant la police, et certains Bucks ont réagi vendredi au verdict de Kyle Rittenhouse.

Les jurés de Kenosha, dans le Wisconsin, ont déclaré Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation, clôturant un procès intense qui a suivi les troubles meurtriers dans cette ville l’été dernier. Rittenhouse, 18 ans, aurait été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il avait été reconnu coupable et reconnu coupable d’homicide intentionnel au premier degré.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Kyle Rittenhouse, à gauche, écoute son avocat, Mark Richards, prononcer sa plaidoirie lors du procès de Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le lundi 15 novembre 2021. (Sean Krajacic/Kenosha News/Pool via USA TODAY RÉSEAU)

Rittenhouse a abattu deux hommes et en a blessé un troisième lors des manifestations qui ont suivi la fusillade de Blake. Les Bucks ont joué un rôle déterminant dans l’organisation d’une manifestation. Leurs démonstrations ont conduit à plus à travers l’ensemble du spectre sportif. Vendredi, l’attaquant des Bucks Khris Middleton et l’entraîneur Mike Budenholzer faisaient partie de ceux de l’organisation qui se sont exprimés.

« Nous en avons parlé un peu en équipe », a déclaré Middleton. « Pour moi-même, c’est vraiment décevant, mais en même temps, ce n’était vraiment pas surprenant pour le verdict. Je l’ai regardé un peu, j’ai pu suivre. C’est quelque chose que je pense que nous avons tous vu encore et encore. »

LEBRON JAMES SUR LA CRITIQUE D’ENES KANTER : « JE NE DONNERAIS PAS MON ÉNERGIE À QUELQU’UN »

Milwaukee Buck Khris Middleton (22 ans) se dirige vers le panier contre Luguentz Dort d’Oklahoma City Thunder au cours de la seconde moitié du vendredi 19 novembre 2021 à Milwaukee. (AP Photo/Aaron Gash)

Budenholzer a déclaré avant le match de l’équipe contre le Thunder d’Oklahoma City qu’il continuerait à faire pression pour l’amélioration du pays.

« En espérant une amélioration. Sur le plan organisationnel, continuez simplement à vous battre pour la justice sociale, pour le mieux. Mais en même temps, vous devez vous conformer au jury, à la décision et au verdict et continuer à vous battre pour le mieux », a déclaré Budenholzer, via ESPN.

L’entraîneur des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, réagit à un appel lors d’un match de février 2021 contre les Raptors de Toronto à Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash, dossier)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le verdict est tombé le quatrième jour des délibérations et le 15e jour du procès. Les jurés ont délibéré pendant 26 heures au total et ont déclaré Rittenhouse non coupable de cinq chefs d’accusation, dont un homicide par imprudence au premier degré, deux chefs d’homicide intentionnel au premier degré et deux chefs de mise en danger par imprudence au premier degré. Le juge Bruce Schroeder avait précédemment rejeté deux chefs d’accusation supplémentaires liés à l’arme de Rittenhouse.

Audrey Conklin de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.