Khris Middleton et Devin Booker, duel historique Finales NBA 2021

Une partie de la magie de la NBA réside dans la prolifération de joueurs capables de déséquilibrer les matchs clés, ce qui se révèle dans ces Finales NBA 2021. Et c’est que les deux grandes stars de Phoenix Suns et Milwaukee Bucks, comment sont Chris Paul et Giannis Antetokounmpo, jouent un rôle clé, mais l’adaptation des défenses rivales afin de limiter leur influence offensive fait que l’importance réside plus intensément que jamais dans leurs secondes épées, qui sont dignes de devenir de solides référents offensifs. Ils sont Devin Booker et Khris Middleton, deux joueurs qui marquent l’histoire avec un duel individuel effrayant et spectaculaire pour tous les amateurs de basket-ball, comme l’a révélé le Statistiques de la NBA.

Lors du quatrième match de la série, les deux ont assumé leurs responsabilités et seules les fautes, dans le cas de Booker, et la fatigue de Middleton, les ont empêchés d’aller à plus de 50 points. Celui des Bucks a été décisif au moment de marquer les paniers décisifs du match et a terminé avec 40 points, laissant dans l’eau de bourrache le 42 d’un Booker qui regrettait amèrement de ne pouvoir jouer plus de minutes et que son exhibition individuelle ait été éclipsée par les revirements de votre équipe . Ce n’est qu’à trois autres occasions que deux joueurs d’équipes rivales ont réussi à marquer plus de 40 points chacun, ce qui témoigne du mérite et du caractère historique de ce qui a été vu ce soir.

Matchs opposés à 40 points dans le même match de finale dans l’histoire de la NBA : 2021 – Middleton et Booker

2001 – Shaq et Iverson

1993 – Jordan et Barkley

1969 – West et Havlicek (Soumis par @MikoPalero) pic.twitter.com/803uz60zXp – StatMuse (@statmuse) 15 juillet 2021

Une mention spéciale mérite l’acte de Devin Booker, pour sa jeunesse et son volume de score. Et c’est ça Playoffs NBA 2021 montrent que l’escorte de Soleils de phénix Il est l’un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue et pourrait finir par écrire l’histoire s’il continue de s’améliorer. À tel point qu’il accumule 522 points marqués lors de ces séries éliminatoires, qui sont les premières qu’il a jouées dans sa carrière, dépassant le record d’autres débutants tels que Rick Barry, Julius Erving et Trae Young. Etonnante émergence d’un joueur qui tentera de prolonger ce bon moment de forme pour finir le boulot avec la bague désirée pour la franchise Arizona.