Khris Middleton était le roi des coups durs dont les Bucks avaient besoin en finale de la NBA

Être la deuxième banane sur un prétendant au championnat peut être l’un des emplois les plus ingrats de la NBA. L’option n ° 2 a tendance à n’obtenir qu’une petite tranche de crédit si son équipe gagne tandis que le reste va à la superstar jouant à côté de lui. Les échecs et les échecs d’une équipe sont souvent considérés comme le reflet des lacunes des acteurs de soutien, à commencer par la deuxième étoile.

Khris Middleton connaissait cette situation aussi bien que quiconque avant sa brillante performance lors des finales NBA 2021. Avant que Middleton ne fasse ses preuves sur la plus grande scène, il y avait des années de questions centrées sur s’il était assez bon pour le travail.

Milwaukee a atteint le niveau d’un prétendant au championnat à partir de rien lorsqu’ils ont embauché Mike Budenholzer comme entraîneur-chef avant la saison 2018-2019. Les Bucks ont sprinté vers le meilleur record de la NBA au cours de la première année de Bud, et ils l’ont encore fait en 2019-2020. Giannis Antetokounmpo a été nommé MVP lors des deux saisons et a remporté le titre de joueur défensif de l’année lors de cette dernière. Cependant, les Bucks n’ont toujours pas réussi aux éliminatoires de la NBA: ils ont perdu une avance de 2-0 sur les Raptors de Toronto lors de la finale de la Conférence de l’Est en 2019, puis se sont plus ou moins fait botter le cul par le Miami Heat dans un gentleman de cinq matchs balayer au deuxième tour à l’intérieur de la bulle.

Antetokounmpo a reçu sa juste part de critiques après les deux éliminations, mais sa superstar de bonne foi était toujours en sécurité. Avec son contrat sur le point d’expirer, l’avenir de Giannis est devenu le plus grand scénario de la ligue. L’idée était que si le Greek Freak voulait gagner un championnat, il devrait quitter Milwaukee. Il n’avait tout simplement pas assez d’aide sur les Bucks, en grande partie parce que Middleton n’était pas considéré comme assez bon pour être la deuxième option d’une équipe titre.

Accordé: Middleton n’a jamais été censé être la deuxième option d’une équipe avec des aspirations de championnat. Le fait qu’il ait voulu son nom dans cette discussion témoigne de sa croissance remarquable en tant que joueur après être entré dans la ligue en tant que choix de deuxième ronde (n ° 39 au total) lors du repêchage de la NBA 2012. Middleton a passé une saison avec les Pistons de Detroit, et a ensuite été considéré comme une touche dans l’échange de Brandon Knight contre Brandon Jennings avec Milwaukee.

Même après une solide première saison avec les Bucks où il a récolté en moyenne un peu plus de 12 points par match, il était difficile de voir Middleton comme autre chose qu’une belle pièce complémentaire. Les Bucks étaient censés trouver leur autre star la saison prochaine alors qu’ils décrochaient le deuxième choix au classement général de la NBA en 2014. Andrew Wiggins a choisi le premier choix, ce qui a laissé à Milwaukee deux choix: le centre du Kansas Joel Embiid ou l’attaquant de Duke Jabari Parker. Embiid avait de gros problèmes de blessures et Parker était considéré comme un phénomène depuis ses années de lycée à Chicago. Parker était un choix tout à fait défendable à l’époque, mais il a fini par être un buste après deux chirurgies du LCA au cours de ses quatre premières années en tant que pro.

Pendant ce temps, Middleton a continué à s’améliorer petit à petit. Après sa deuxième saison avec l’équipe, les Bucks lui ont attribué un contrat de 70 millions de dollars sur cinq ans. Il les a remboursés avec la meilleure saison de sa carrière, mais les Bucks sont tombés dans la course aux séries éliminatoires avec une saison de 33 victoires. La catastrophe a frappé lorsque Middleton est entré dans l’année suivante: il s’est déchiré les ischio-jambiers gauches lors des entraînements de pré-saison et a été mis à l’écart pendant six mois.

Middleton reviendrait en force la saison suivante, avec une moyenne de 20 points par match pour la première fois de sa carrière. Les Bucks et les Celtics continueraient à jouer une série épique de sept matchs, et Middleton a marqué 24,7 points par match, fait 61% de ses trois (sur six tentatives par match) et a terminé avec un pourcentage de buts effectifs ridicule de 71%. Antetokounmpo était désormais une star à part entière et Middleton était passé au statut de deuxième option. Les Bucks rentraient toujours à la maison au premier tour pour la troisième fois au cours des quatre dernières années.

Alors que Budenholzer était sur le point d’être embauché avant la saison prochaine, la première chose qu’il a faite a été de s’asseoir avec Antetokounmpo et Middleton pour un petit-déjeuner désormais tristement célèbre. Les Bucks étaient peut-être l’organisation de Giannis, mais Middleton avait un siège à la table. Si Antetokounmpo allait accomplir son destin et devenir champion NBA, Middleton serait à ses côtés.

Budenholzer a exposé son plan sur la façon dont il transformerait les Bucks en concurrent. Cela commencerait du côté défensif, Brook Lopez ayant signé un accord de valeur pour ancrer le milieu. En attaque, il s’agissait de répandre le sol autour de Giannis. Pour Middleton, cela signifiait que Budenholzer lui demandait de supprimer le régime important de tirs à mi-distance qui avait défini son profil offensif à ce stade de sa carrière.

Middleton a été nommé All-Star pour la première fois de sa carrière alors que les Bucks ont pris un départ de 43-14 à la pause. Cependant, il n’a pas toujours été facile pour lui de trouver sa place dans l’attaque. L’efficacité des buts de Middleton était à son plus bas depuis sa première saison à Milwaukee, car son profil de tir a été effectivement remanié. Après avoir pris au moins 50 pour cent de ses tirs à mi-distance chacune des quatre dernières saisons, il ne prenait plus que 39 pour cent de ses tentatives dans cette partie du sol. Son pourcentage de tirs à trois points a atteint un niveau record, tandis que son pourcentage de trois points est tombé en dessous du taux de 40% auquel il était habitué.

Budenholzer finirait par voir la beauté du match de milieu de gamme de Middleton après la sortie des séries éliminatoires contre les Raptors. Il a coché sa fréquence moyenne jusqu’à ce qu’elle était auparavant dans les jours précédant le bourgeon la saison dernière. Le résultat a été l’une des meilleures saisons de tir de l’histoire de la ligue : Middleton a réussi une poignée de buts sur le terrain d’une répartition des tirs de 50/40/90 tout en réalisant une moyenne de 20,9 points par match, son meilleur record en carrière. Rien ne s’est bien passé pour les Bucks dans la bulle, mais Middleton a mené l’équipe à sa seule victoire contre le Heat, perdant 36 points dans le match 4 après que Giannis se soit blessé.

Middleton était maintenant un All-Star à deux reprises et l’un des meilleurs tireurs de la ligue, mais il était clair que les Bucks avaient besoin de plus d’aide. Ils ont échangé trois choix de première ronde et deux échanges de choix pour que Jrue Holiday soit la troisième étoile. Même si Holiday réalisait une première saison efficace à Milwaukee, il n’a pas résolu le plus gros problème des Bucks de trouver un créateur de tir offensif. Au lieu de cela, ce rôle revenait en grande partie à Middleton lorsque les jeux importaient le plus.

Les Bucks ont attiré le Heat pour un match revanche en séries éliminatoires au premier tour. Peut-être que les esprits de Milwaukee auraient pris un coup majeur s’ils avaient abandonné le match 1, mais Middleton a frappé un vainqueur au buzzer en prolongation pour faire allusion à ce qui allait arriver. Au cours des deux mois suivants, Middleton a été le roi des coups durs de Milwaukee dans l’embrayage encore et encore.

Ce n’était pas toujours joli: Middleton a eu de nombreux matchs terribles lors de la course des Bucks au championnat. Il a marqué 13 points sur 23 tirs lors de leur défaite dans le match 1 contre les Brooklyn Nets au deuxième tour, puis a marqué 17 points sur 20 tirs alors que Milwaukee tombait dans un trou 0-2 le match suivant. Il a récolté 15 points sur 23 tirs lors de la défaite du match 1 contre Atlanta lors de la finale de la Conférence de l’Est, et 16 points sur 17 tirs lors de la victoire des Hawks lors du match no 4 après que Giannis se soit blessé à la jambe. Alors que les Bucks perdaient le match 2 de la finale de la NBA, Middleton n’a tiré que 5 sur 16 pour 11 points contre les Suns.

Pour chaque performance difficile, cependant, Middleton a toujours semblé rebondir avec une soirée de notation incroyable. Il a sauvé les Bucks de tomber dans un trou 0-3 contre Brooklyn en perdant 35 points et 15 rebonds dans le match 3. Il a terminé avec 38 points et 10 rebonds sur 11 tirs sur 16 lors de la victoire critique de Milwaukee contre les Nets pour forcer un septième match. Il avait 38 points contre les Hawks dans le match 3 et 32 ​​pour la victoire finale dans le match 6. Il a perdu 40 points lors d’une victoire décisive dans le match 4 en finale de la NBA dont on se souviendra surtout pour le bloc d’Antetokounmpo sur Deayton Ayton dans les dernières minutes. .

Même si Giannis réalisait l’une des meilleures performances de la NBA Finals, Middleton était le joueur qui a reçu des critiques élogieuses de ses pairs. CJ McCollum et Spencer Dinwiddie ont tous deux suggéré qu’il devrait être dans le mix pour le MVP de la finale. L’analyste ESPN Kendrick Perkins l’a appelé “Batman” pour les Bucks (avec Giannis comme Robin).

Lorsque les Bucks ont eu besoin d’un seau tard dans leur match 6, qui a remporté le championnat, c’était Middleton qui a couru un écran pour un seau de milieu de gamme. Quoi d’autre?

Les Bucks seront toujours la franchise de Giannis avant tout. Cependant, ils n’auraient pas remporté ce championnat si Middleton n’était pas devenu une option légitime n ° 2 sur un champion de la NBA.

Middleton a eu tellement de performances de trick-or-treat dans les séries éliminatoires parce qu’il se trouve rarement un seau facile. Il est tombé au deuxième tour du repêchage en grande partie parce qu’il lui manque un premier pas super rapide pour briser la ligne initiale de la défense. Ce n’est pas comme s’il était devenu beaucoup plus rapide. Au lieu de cela, Middleton est passé à un niveau historique en tant que tireur, utilisant son grand cadre de 6’8 pour déchirer les cavaliers par-dessus les plus petits défenseurs.

Le manque de rafale de Middleton est apparu dans son profil de tir. Au cours des séries éliminatoires de cette année, il n’a pris que 13% de ses tirs au bord, ce qui se classait dans le 17e centile des joueurs à son poste, selon Cleaning the Glass. Il a pris 49% de ses tirs à mi-distance en saison régulière et en séries éliminatoires, et 25% de ses tirs sur de « longues » tentatives à mi-distance. Ce sont censés être les pires tirs du basket-ball, les tirs qu’une défense adverse veut concéder.

Middleton a toujours fait ces longs deux à un taux de 47% en séries éliminatoires, selon Cleaning the Glass. Ces tirs extrêmement difficiles représentaient la mince marge entre les Bucks étant champions et le retour à la maison tôt, même avec l’effort historique de Giannis.

À l’aube de son 30e anniversaire, Middleton a maintenant répondu à toutes les questions. Antetokounmpo est le joueur qui mérite le plus de mérite pour avoir apporté un titre à Milwaukee, bien sûr. L’ascension de Giannis d’un adolescent maigre en Grèce à la présence la plus imposante de la NBA est l’une des grandes histoires de l’histoire du sport. Ne négligez pas Middleton, cependant: un choix de deuxième ronde qui s’est imposé dans un All-Star et est arrivé sur la plus grande scène pour être la deuxième star dont Antetokounmpo avait besoin pour remporter un titre.

« Je lui ai dit que le jour de votre retraite allait être le jour le plus difficile de ma carrière parce que j’ai été avec vous tout le temps, et ça a été un voyage incroyable. C’est un bon gars d’équipe, d’où nous avons commencé et où nous en sommes », a déclaré Antetokounmpo lors de la finale de la Conférence de l’Est.

Les Bucks n’auraient pas pu le faire sans Giannis, et Giannis n’aurait pas pu le faire sans Middleton. Personne ne remettra en cause la valeur de la deuxième banane cette fois-ci.