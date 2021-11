Khris Middleton sera absent pour le match contre .Jazz

Le joueur vedette des Milwaukee Bucks, Khris Middleton sera inactif pour le jeu avant Utah.Jazz dans la NBA.

L’entraîneur des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, a exclu Khris Middleton contre les Utah Jazz. Middleton a contracté une maladie.

Budenholzer a dit ceci en discutant de la maladie de Middleton :

« Je suppose que ce n’est pas COVID »

Si Middleton devait subir COVID-19, ce serait un coup dur pour les Bucks. Budenholzer dit qu’il ne pense pas qu’il l’est, et les Bucks espèrent qu’il a raison.

Milwaukee a subi des blessures à la majorité de son équipe au début de la saison. Jrue Holiday, Brook Lopez, Donte DiVincenzo, Bobby Portis et d’autres ont raté la plupart de leurs matchs cette saison en raison de blessures. Les Bucks ont une fiche de 3-3, mais ce record peut être attribué à des blessures.

Ils affronteront le Jazz 4-1 ce soir à Milwaukee. Les Bucks ont perdu deux d’affilée et sans Khris et Jrue, il semble qu’ils pourraient perdre un troisième sagitth. Les champions en titre doivent récupérer. Ils ont de nouvelles pièces qu’ils ont ajoutées hors saison et qu’ils doivent répéter ensemble.

Les Bucks ont subi des pertes contre les Timberwolves du Minnesota et les Spurs de San Antonio. Utah est l’une des meilleures équipes de basket-ball et ne pas avoir trois partants ne sera pas une tâche facile pour les Bucks. Giannis Antetokounmpo va devoir tout donner pour gagner celui-ci.