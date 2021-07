Khris Middleton, star dans le noir

Dès la fin du quatrième match entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns, une multitude d’images ont commencé à circuler sur les réseaux. La casquette de Giannis Antetokounmpo à Deandre Ayton était la plus partagée, une monture qui, si la bague se rend dans le Wisconsin, deviendra une icône moderne de la NBA. Et, au fil du temps, son histoire. À la fin du match, cependant, le joueur grec s’est fondu dans une longue accolade avec Khris Middleton. Encore une fois, un instantané largement diffusé. Giannis, comme chacune des 20 000 âmes qui rugissaient dans le Forum Fiserv, était conscient que son action brutale aurait été inutile sans l’explosion effervescente de son coéquipier. La énième, tant dans leur trajectoire commune que dans les playoffs actuels. 40 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, c’est là que ça s’est matérialisé. Il a mis en garde au premier quart-temps et s’est lancé le défi d’un duel avec Devin Booker, qui était beaucoup plus seul et chargé de fautes, son seul frein. Avec 97-99 au tableau d’affichage, et deux minutes et demie d’avance, il a marqué 10 points d’affilée. Chez les Bucks, le temps d’embrayage est généralement le leur et, dans de nombreux cas, cela finit aussi par être le match. Cette fois, autre chose.

Au fur et à mesure que les photos et les vidéos se succèdent, un montage récurrent s’enchaîne : “Le cycle de Khris Middleton”. Un mème comme tant d’autres, mais qui cache des bribes de réalité. L’approche est simple : cinq étapes qui, de façon circulaire, se répètent sans cesse dans la carrière de l’attaquant des Bucks. “Il joue en dessous de son niveau, les médias le critiquent, il commence à mieux jouer, devient un joueur sous-estimé, ressemble à Michael Jordan à son apogée … et joue à nouveau en dessous de son niveau “, reflète la publication. Exagéré, mais avec ses fondamentaux.

Cette même phase finale en est la preuve. Il y affiche en moyenne 23,6 points, 7,7 rebonds et 5,1 passes décisives, mais avec des hauts et des bas très marqués. En finale, il est passé de 11 buts lors du premier match à 40 lors du dernier. Des lumières et des ombres, comme celles de n’importe quel joueur, mais qui le hantent de manière cinglante ces dernières années. A l’image de Milwaukee en général, incapable, pour l’instant, de traduire son potentiel en saison régulière en playoffs. Une critique dont il a également fait partie. Dans sa carrière, il compte sept apparitions en séries éliminatoires. Le tout avec les Bucks et, par conséquent, avec le même pic : la Finale actuelle. Avant eux, les mêmes déboires, avec les deux saisons précédentes, au cours desquelles il a accumulé ses seules All Stars, comme l’objet des plus grandes critiques. Son 30 + 6 + 7 n’a servi à rien, avec 73,3% de placement et 57,1% en triple, lors du quatrième match contre les Raptors de Toronto, en 2019, dans ces tragiques finales de conférence pour le Wisconsin; Son leadership n’est pas non plus à la rescousse, à 36 + 8 + 8, dans la seule victoire des Bucks en série contre le Miami Heat en finale l’an dernier, sans Antetokounmpo à ses côtés. Des nuits d’éclat perdues dans la défaite, un trou noir pour la mémoire.

À plusieurs reprises, Middleton a été un joueur appelé à assumer la responsabilité d’une superstar, bien qu’il n’ait pratiquement jamais été considéré comme tel. Elle a été exigée à ce niveau, mais elle n’a pas été valorisée proportionnellement lorsqu’elle l’a mérité. Après avoir battu Booker dans son concours particulier, ce serait bizarre. Les projecteurs, appelés pour viser le jeune joueur des Suns, bien plus habitué à eux, se sont soudain braqués sur lui, le héros de la nuit. Tous ses compagnons se précipitèrent et il lui rendit simplement leur affection. Sans la photo parfaite, sans aucun cliché individuel appelé à devenir viral sur les réseaux, mais avec un bonheur resplendissant de naturel, de et pour le collectif. Comme sur la piste.

Le plan All-Star de Khris Middleton

Middleton est arrivé en NBA en 2012, mais de cette façon. Les Pistons l’ont choisi 39e au deuxième tour du repêchage. À Detroit, il ne jouera que 27 matchs dans la meilleure ligue du monde, aucun en tant que titulaire. Le reste de l’année, il l’a passé dans la ligue américaine de développement de la compétition, la G League. Retour au début, encore une fois. Comme il avait déjà eu à le faire en de précédentes occasions et comme tant d’autres il l’a fait par la suite : le cycle. Après avoir atteint l’université sous l’étiquette de “meilleur tireur de sa génération”, il a commencé sa carrière chez Texas A&M (2009-2012) en ne frappant qu’un seul coup lors de ses douze premières tentatives… en trois matchs. Après 86 matchs universitaires, 69 dans les cinq de départ, leurs moyennes sont restées à 11,3 points, 4,6 rebonds et 2 passes décisives, All Big 12 étant leur conférence., mais loin des grands pourcentages de buts qu’il a promis : 43% sur le terrain et 32,1% sur le périmètre.

Khris Middleton célèbre une action avec le maillot de Texas A&M, son université. AS journal

Il n’a pas gagné la confiance de Lawrence Frank, mais il a gagné celle de Larry Drew, Jason Kidd et Mike Budenholzer. Milwaukee, quel que soit l’entraîneur. Il a atterri dans le Wisconsin dans le cadre d’un échange dont les principaux mouvements étaient l’arrivée de Brandon Knight chez les Bucks et de Brandon Jennings chez les Pistons. Il avait 22 ans et avait beaucoup à prouver, mais il était embrassé par une culture qui lui faisait confiance. Et où ça va. Caprichos del Destino, puis, en 2013, au début d’une reconstruction qui devait toucher le fond, Antetokounmpo est également arrivé, sélectionné à la 15e position de la Draft. Ils n’obtiendraient que 15 victoires lors de leur première saison ensemble, le pire record de l’histoire de la franchise, mais ils ont posé la première pierre d’une conviction qu’ils partageaient tous les deux et qui imprègne aujourd’hui les finalistes de l’Est. Mike Breen, journaliste pour ABC, lors de la diffusion du quatrième match entre les Suns et les Bucks, a révélé un SMS envoyé par Jrue Holiday à Brook López qui le résume parfaitement: “J’adore être ton coéquipier, tu ne te plains jamais. Tu fais beaucoup pour cette équipe et tu ne demandes aucune reconnaissance”, a envoyé le meneur de jeu à l’avant-centre de la franchise.

Travail, travail et travail. Une caractéristique du géant grec, insatiable dans son désir d’améliorer ses faiblesses, constant aussi peu dans le soin de son physique et charismatique comme le plus avec ses compagnons, avec les harangues de cette ronde comme exemple. Lorsque Middleton a mis les pieds à Milwaukee, les bureaux de franchise ont également identifié tout cela en lui et, au fil du temps, ils ont préparé un plan personnalisé pour lui. Lors de la pré-saison 2018, déjà avec Budenholzer comme entraîneur-chef, l’attaquant a reçu un rapport intitulé, directement, comme Le plan All-Star de Khris Middleton: une stratégie pour faire de lui une star, un All Star de la NBA. Le manuel, révélé par le journaliste ESPN Kevin Arnovitz, portait sur une idée très précise : adapter les conditions de Middleton au dernier basket-ball.

Le joueur des Bucks, qui participera aux prochains Jeux olympiques avec Team USA, était de la vieille école. Et c’est toujours le cas, mais avec un éventail de possibilités qui s’est élargi. Son goût pour le tir à moyenne distance demeure, il y prend plaisir et, au-delà de la beauté et de la nostalgie qu’il dégage, il l’utilise efficacement. Mais c’est bien plus. “Réorientez votre jeu loin des choses avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise et apprenez de nouvelles façons de jouer”, exigeait le plan. Plus précisément, il contenait des indications pour étendre les possibilités après le pick and roll, clé du quatrième jeu avec Anteto comme axe; Il a invité à changer de nombreux tirs à mi-distance pour des tirs du périmètre et a concentré ses efforts sur l’amélioration du joueur dans la phase défensive. Aujourd’hui, Middleton c’est ça. Un joueur polyvalent comme peu d’autres, qui sait s’organiser ou se camoufler dans l’anarchie, qui utilise son corps pour défendre avec solvabilité les petits comme les grands et que, comme son étiquette universitaire l’indiquait, il est devenu le tireur le plus fiable de l’équipe. Pas par pourcentages, mais par sensations, décision et fiabilité dans les moments chauds. Un All Star.

Construire un héritage

L’actuelle est la 12e série éliminatoire partagée par Antetokounmpo et Middleton. Au total, ils ont disputé 62 matchs éliminatoires ensemble. Ils se connaissent parfaitement. Ils sont nés de la main et dans la boue et, s’ils atteignent la gloire, ils le feront de la même manière. Selon l’environnement de la franchise, leur relation personnelle, au-delà des pistes, n’a jamais été très étroite ; mais, à l’intérieur, leur respect est maximum. “Il était agressif. Mais c’est ce qu’il fait dans la dernière ligne droite. Nous voulons qu’il ait le ballon. Nous voulons qu’il prenne les décisions. Nous savons qu’il va faire de superbes tirs et ce soir, il a été incroyable”, a expliqué Giannis après 40 les points de votre partenaire. Dans le cycle de Khris, il était dans cette phase qui ressemble hyperboliquement à Michael Jordan. Comme il l’était déjà dans le match d’ouverture des séries éliminatoires, avec ce tir invraisemblable qui a porté le 1-0 dans la série contre le Miami Heat, la première pierre, la plus lourde, d’une douce revanche. Comme lors de la première victoire contre les Nets, avec 2-0 au compteur, et dans la sixième, celle qui a forcé le tachycarde septième. Comme il l’était aussi contre les Hawks d’Atlanta en l’absence d’Antetokounmpo.

Si les Bucks finissent par porter la bague, leur dernier quart au troisième match contre les Hawks, 20 points, et leur troisième quart au sixième, un 16-2 qui, par moments, faisait penser aux Middleton Bucks, sera histoire de la franchise. Moments magiques. La transe des superstars, séquences de lucidité annotantes qui ne sont accessibles qu’à quelques-uns. “Au fil des ans, pendant tout le voyage avec lui, je l’ai réalisé. Nous avons joué tellement de matchs ensemble … mais il y a eu un moment précis, je pense que c’était en séries éliminatoires contre Toronto”, se souvient Giannis après avoir battu les Suns. , rappelant les batailles avec son partenaire. Plus précisément, celui qui lui donnait l’impression de partager un sillage avec quelqu’un de très spécial.

Middleton célèbre avec Antetokounmpo à la fin du match 4 contre les Suns en finale de la NBA. Aaron Gash (AP)

Sa mémoire floue le transportait en 2017, le sixième match de la série contre les Raptors, qui mettait fin à sa deuxième expérience en séries éliminatoires. Middleton, après avoir disputé seulement 29 matchs en saison régulière avec une grave blessure aux ischio-jambiers, est resté 42 minutes dans le match décisif, produisant 19 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Après le duel, épuisé, Khris a été transporté à l’hôpital, totalement déshydraté. “Il ne se sentait pas très bien. Mais il a joué et a tout donné pour l’équipe et pour nous. Vous savez, c’est à ce moment-là que j’ai réalisé, ‘oui, c’est le gars avec qui je veux être en première ligne et faire le voyage .’ J’ai pensé: “Anteto continue de se souvenir.

Après le match 4 contre Phoenix, Giannis et Middleton sont devenus le troisième groupe de coéquipiers, avec Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson avec les Los Angeles Lakers et LeBron James et Kyrie Irving avec les Cleveland Cavaliers, à marquer 40e de plus de points chacun dans différents matchs des mêmes finales. Justement, sous le regard du premier, un, toujours, Lew Alcindor qui, en 1971, faisait partie de l’équipe légendaire qui donne aux Bucks leur seule bague de l’histoire. “C’est la personne avec qui je veux construire un héritage”, a déclaré Anteto à propos de Middleton après cela. Amener Jabbar lui-même au présent, mais aussi Oscar Robertson, avec qui il a formé le couple emblématique. Ils sont dedans. Khris, la plupart du temps, dans une phase bien précise de son cycle : celle du joueur sous-estimé. Parce que c’est une star. Celui qui, plus ou moins, brille toujours. Surtout quand c’est le plus nécessaire. Bien qu’il ne soit pas vu, bien qu’il ne soit pas perçu. Voilà. Derrière les nuages, dans le noir.