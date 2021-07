Khris Middleton sur Jrue Holiday : “C’est l’un des gardes les plus coriaces que vous puissiez affronter”

in

Milwaukee Bucks a remporté le match 5 des finales des éliminatoires de la NBA 2021 en grande partie grâce à Vacances à Jrue. Le meneur de jeu de la franchise du Wisconsin a réalisé sa meilleure performance de la série contre les Phoenix Suns pour laisser son équipe à l’intérieur d’un triomphe sur le ring du championnat.

Khris Middleton a été l’un des coéquipiers de Holiday qui l’ont félicité lors de la conférence de presse d’après-match, conscient de son jeu crucial : “Quand il est agressif, c’est l’un des meneurs les plus difficiles que l’on puisse affronter. Sa taille, son athlétisme et ses capacités font lui un joueur spécial et unique. “