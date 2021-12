Le Premier ministre Modi a souligné les avantages d’un gouvernement à double moteur à moins d’un an des élections de 2022 à l’Assemblée de l’Himachal Pradesh.

Le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui le Congrès en disant que l’ancien gouvernement de l’Himachal Pradesh travaillait avec le modèle de « Khud ka swarth, parivaar ka swarth ».

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il existe deux modèles de développement dans l’Himachal Pradesh. « L’un est ‘Sabka saath, Sabka vikas et Sabka vishwas’. L’autre modèle est ‘Khud ka swarth, parivaar ka swarth’… Le gouvernement de l’Himachal Pradesh travaille sur le premier modèle et a mis en œuvre de nombreux programmes de développement dans l’État », a-t-il déclaré lors d’un discours à Mandi pour marquer le quatrième anniversaire du Le gouvernement BJP dirigé par Jai Ram Thakur est en place.

Le Premier ministre Modi a souligné les avantages d’un gouvernement à double moteur à moins d’un an des élections de 2022 à l’Assemblée de l’Himachal Pradesh. Il a déclaré que les habitants de l’État des collines ont beaucoup bénéficié au cours des quatre dernières années, car divers programmes d’aide sociale lancés par le Centre ont été mis en œuvre de manière plus efficace par le gouvernement Thakur.

Il a souligné que le Centre avait lancé le programme Ayushman Bharat et que le gouvernement de l’Himachal Pradesh avait lancé un programme similaire appelé Himcare, ajoutant qu’un total de 1,25 lakh d’habitants de l’État bénéficiaient d’un traitement gratuit dans le cadre de ces deux programmes.

« Le confort de vie est la priorité absolue de notre gouvernement et l’électricité y joue un rôle majeur », a déclaré Modi, tout en soulignant que les projets électriques qu’il a lancés lundi seraient importants pour générer plus d’électricité dans l’État.

En commençant son discours en langue himachali, le Premier ministre a déclaré qu’il était venu à Mandi, également connu sous le nom de « Chhoti Kashi », pour recevoir les bénédictions de Baba Bhootnath (Seigneur Shiva). L’Himachal Pradesh a joué un rôle essentiel dans le façonnement de sa vie, a-t-il ajouté.

Auparavant, le Premier ministre avait consacré et posé les bases de projets de développement d’une valeur de 11 581 crores de roupies dans l’État. Il a également lancé 287 projets d’investissement d’une valeur de plus de 28 197 crores de roupies.

Les projets dédiés par Modi au public comprennent le projet hydroélectrique de 111 MW Sawra-Kuddu avec une dépense de 2 081,6 crore de Rs sur la rivière Pabbar dans le district de Shimla. Le projet générera 386 millions (38,6 crore) d’unités d’électricité par an, ce qui aidera l’État à générer un revenu annuel d’environ Rs 120 crore, a déclaré un porte-parole officiel.

En outre, il a posé la première pierre du barrage Shri Renuka ji, conçu comme un projet de stockage national d’une valeur de Rs 6 700 crore sur la rivière Giri dans le district de Sirmaur. Le projet générera 200 millions (20 crore) d’unités d’énergie dans une centrale électrique de surface d’une capacité installée de 40 MW, qui sera utilisée par l’État, a déclaré le porte-parole.

