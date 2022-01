Kia Joorabchian révèle que Philippe Coutinho pourrait effectuer un transfert permanent alors que Steven Gerrard l’a persuadé de snober son salaire complet avec ses rivaux de Premier League et de rejoindre Aston Villa

Kia Joorabchian a déclaré à talkSPORT que Steven Gerrard avait convaincu Philippe Coutinho de signer pour Aston Villa en un instant, et qu’il avait accepté une baisse de salaire, avec des aspirations à un séjour à long terme.

Villa a réussi à décrocher le troisième joueur le plus cher du monde en prêt du club parent de Barcelone cette semaine, grâce au manager Gerrard.

GETTY

Villa a décroché l’une de ses plus grandes signatures de tous les temps

.

Et son agent en attribue une grande partie au nouveau patron Gerrard

La légende de la Premier League a joué aux côtés de Coutinho à Liverpool entre 2013 et 2015, manquant de peu le titre de champion 2013/14.

Coutinho a ensuite quitté Anfield en 2018 lorsqu’il a forcé un transfert de 142 millions de livres sterling vers les géants espagnols de Barcelone, mais les choses n’ont pas fonctionné.

L’international brésilien a rejoint le Bayern Munich en prêt au cours de la saison 2019/20 où il a remporté un triplé historique, mais ni le Bayern ni Barcelone n’ont été assez impressionnés pour garder le haut salaire.

Prévus pour un départ ce mois-ci, Coutinho et Joorabchian ont choisi un retour en Angleterre, Gerrard étant le facteur décisif dans quel club ce serait.

.

Gerrard et Coutinho ont fait de belles démonstrations ensemble à Liverpool

.

L’attraction de Gerrard commence à se montrer avec Lucas Digne également ciblé

« Une fois que Steven et Phillippe se sont parlé, cela a été fait et dépoussiéré », a déclaré Joorabchian à White et Jordan.

« Évidemment, ils se connaissent assez bien depuis de nombreuses années et ce sont de bons amis, et quand ils ont parlé de la façon dont Aston Villa s’est développée au cours des dernières années et de l’endroit où Steven veut les emmener, et de ce que Philippe va faire. fournir, je pense que c’était la fin de cela. C’était assez rapide pour être honnête.

« Pour Phil, la relation avec Steven était la clé, et la façon dont Steven a présenté le projet, c’est à ce moment-là que Phil a pris sa décision tout de suite. »

Le duo a mené la charge de titre de Liverpool sous Brendan Rodgers au cours de la saison 2013-14

L’homme d’affaires iranien a également révélé que Coutinho acceptait une baisse de salaire afin de signer pour Villa.

« Ils ont récupéré une partie du salaire, mais je pense que ce qui est plus important, c’est que Phil a renoncé à une partie de son salaire », a-t-il déclaré.

« La raison pour laquelle il a fait ça, c’est qu’il veut revenir en Premier League et qu’il veut jouer avec Steven, et il veut jouer à Villa.

« Il y avait d’autres clubs qui offraient le plein salaire, mais c’était plus une question de football. »

Le Brésilien était lié à Arsenal, Tottenham et Newcastle, mais Villa a remporté la course

Le record de Coutinho en Premier League s’élève à 41 buts et 35 passes décisives en 152 matchs et il pourrait bientôt ajouter à cela.

Joorabchian a révélé que le joueur de 29 ans devait arriver à Birmingham mardi, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible lorsque Villa affrontera Manchester United en championnat lors de son prochain match le 15 janvier.

Interrogé sur l’avenir à long terme de Coutinho dans la ligue et au club, Joorabchian a clairement indiqué que l’Angleterre était l’endroit où son client voulait être après quelques années difficiles en Espagne.

. – .

Coutinho a joué son meilleur football à Liverpool au cours des mois avant de rejoindre le Barça et veut reproduire cette forme en Angleterre

« Lorsque nous avons décidé en janvier de demander à Barcelone que nous voulions déménager, la Premier League c’était, nous n’envisagions pas vraiment d’autres ligues », a-t-il déclaré.

«C’est une ligue dans laquelle il se sent le plus à l’aise, il voulait vraiment revenir, ça lui manque.

«Il a joué en Bundesliga, il a fait une excellente saison et a remporté la Ligue des champions, a remporté le championnat, il a eu une grande expérience en Bundesliga, il a eu une bonne expérience en Liga, a remporté plusieurs ligues, coupes.

« Mais finalement la Premier League, l’intensité et la façon dont le jeu est joué ici, c’est la façon dont il veut aller de l’avant. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.