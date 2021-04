Kia vs Ford, avantages et inconvénients de leurs voitures hybrides | Moteur

Le chemin de l’électrification se poursuit et nous comparons les avantages et les inconvénients de ces deux marques.

La électrification C’est déjà une réalité claire qui fait partie des plans d’absolument toutes les marques du monde automobile.Maintenant, toutes ne suivront pas les mêmes chemins ou la même feuille de route, il est donc intéressant de mettre le modus operandi face à face des entreprises rivales. Aujourd’hui, nous mettons l’objectif sur Kia et Ford, quels sont les avantages et inconvénients de vos voitures hybrides?

Avantages Kia hybride

Une gamme complète

Dans la mesure du possible, le Gamme électrifiée Kia Il est large et c’est que, en laissant de côté les deux électriques de la société (e-Soul et e-Niro), il dispose de deux alternatives hybrides auto-rechargeables et de quatre hybrides rechargeables.

Inconvénients Kia hybride

Peu de variété d’hybrides rechargeables

Bien qu’il dispose de quatre modèles dans sa gamme avec PHEV mécanique (Ceed Tourer, Xceed, Niro et Sorento), en fait à l’exception du grand SUV à sept places, qui monte une variante du système de 265 ch, les trois autres montent le même schéma, avec une puissance de 141 ch, qui est également disponible sur les modèles Hyundai de votre cousin. C’est un ensemble performant, mais les acheteurs peuvent trouver l’offre d’options un peu mince.

Pas d’hybrides légers

Les microhybrides sont une sorte de «piège» que les industriels ont mis sur la table pour réduire très légèrement les émissions et la consommation et, dans le cas de l’Espagne, obtenir le label ECO de manière simple. Ils ne sont pas (bien sûr) la panacée de l’électrification, mais ils représentent l’option la plus abordable des hybrides, ce qui vous permet de profiter des avantages “ ECO ” à faible coût, donc ne pas avoir d’alternative dans la gamme est un point négatif.

Avantages Ford hybride

Donner et prendre des options

D’un simple coup d’œil au catalogue de Gué Il est surprenant de voir combien de modèles de la gamme bénéficient de versions électrifiées: Ford Puma, Fiesta et Focus peuvent être légèrement hybrides; Ford Mondeo, S-Max et Galaxy ont des versions hybrides conventionnelles; le Ford Explorer est un hybride rechargeable, le Tourneo Custom à la fois MHEV Quoi PHEV et le Ford Kuga est la star de la gamme présentant des versions micro-hybrides, hybrides conventionnelles et hybrides rechargeables.

Inconvénients Ford hybride

Options électrifiées manquantes pour certains best-sellers

La gamme d’hybrides de la marque ovale est très variée, mais il est vrai qu’il manque que certains de ses modèles les plus importants présentent un plus grand nombre d’alternatives. Nous nous référons à Ford Fiesta et Ford Focus, deux modèles vétérans de la société, qui ne sont disponibles qu’en tant que microhybrides. Dans le véhicule utilitaire, en taille et en poids cela peut suffire, mais surtout dans le compact une option hybride classique ou un plug-in (comme l’ont fait des rivaux comme la Seat León ou la Renault Mégane) serait intéressant.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.