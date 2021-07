Kiana Ledé sort le clip de “Ur Best Friend” avec Kehlani

La star du R&B basée à Los Angeles, Kiana Ledé, a sorti le clip torride de “Ur Best Friend”, son dernier single et sa collaboration avec la chanteuse R&B nominée aux Grammy Awards Kehlani, qui a également réalisé le visuel.

La vidéo “Ur Best Friend” met en vedette Ledé, Kehlani et le rappeur Vic Mensa. Le visuel s’ouvre lors d’une fête d’anniversaire animée où le DJ fait tourner la piste R&B électrisante. L’histoire qui se déroule est celle d’une romance secrète après que le personnage de Ledé, couplé avec Mesna, tombe amoureux de son meilleur ami, interprété par Kehlani.

“J’ai toujours su depuis le début / Tout le temps, c’est toi que je ressentais / On dirait que les choses vont mieux quand elles sont interdites / Et c’est pourquoi je déteste ça / Je déteste que tu ne sois pas ton meilleur ami”, échange le couple sur la chanson.

Le visuel a été co-réalisé par Gabriel Phoenix et animé par une équipe de dizaines de créatifs. “Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à monter ce FILM”, a écrit Ledé sur Instagram. “Merci pour votre dévouement, votre énergie, votre amour et le temps qu’il a fallu pour que cela se produise.”

Dans un article séparé, Kehlani a ajouté : « Je veux vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé si dur là-dessus. C’était une belle journée et je suis tellement fier de mon équipe et de Kiana/son équipe. Elle était géniale à réaliser et à jouer avec.

“Ur Best Friend” est le premier single du prochain album de Ledé, actuellement sans titre mais qui devrait sortir cet automne.

Le projet suivra l’album 2020 de Ledé KIKI qui présentait des collaborations avec Ari Lennox, Ant Clemons, Jacquees, Lucky Daye, 6LACK, Moneybagg Yo, BIA, Col3trane, Arin Ray et Gary Clark Jr.

Avant de partager “Ur Best Friend”, Ledé a participé à des collaborations avec G-Eazy, They., Niko Malters, D-Nice et Femme It Forward. Produit par OG Parker, Smash David, Mike Woods et Jason Cornet, le single offre un aperçu du grésillement R&B monde que Ledé met en place pour son prochain projet.

