Kiaya Elliott révèle où se situe sa relation avec Teazha (exclusif)

Teen Mom: Kiaya Elliott et Teazha de Young & Pregnant ont peut-être eu une saison remplie de tensions et de combats, mais les ex sont « dans une assez bonne position » maintenant, a déclaré Kiaya à PopCulture.com avant la finale de la saison de mardi de l’émission MTV. Lutter pour réajuster leur relation après une rupture amoureuse a été « très difficile », a admis Kiaya, mais les deux sont déterminés à grandir ensemble alors qu’ils élèvent son fils de 2 ans, Amour.

Ayant grandi ensemble, Kiaya a admis qu’il y avait beaucoup de douleurs de croissance en ce qui concerne sa relation avec Teazha. « Nous devons essentiellement apprendre à nous adapter les uns aux autres », a-t-elle expliqué. « Quand une personne vieillit, vous devez la réapprendre. » Malgré la pression exercée pour que les deux ex se réconcilient, Kiaya a déclaré que les deux étaient heureux là où ils étaient, même si personne d’autre ne comprenait.

« Nous sommes dans une assez bonne position en ce moment », a-t-elle déclaré à PopCulture. « C’est déroutant pour tout le monde, mais nous comprenons. Nous n’avons pas nécessairement de titre, mais nous avons une entente. » Kiaya et Teazha se sont maintenant engagées à travailler sur elles-mêmes séparément, la personnalité de la télé-réalité expliquant : « Il m’a fallu surmonter mes propres problèmes personnels et ressembler personnellement à : » Il vaut peut-être mieux que nous ne soyons pas dans une bonne relation. maintenant.' »

L’aspect des médias sociaux d’être aux yeux du public a également été un combat, « parce que les téléspectateurs oublient souvent que nous ne sommes que des gens ordinaires qui se trouvent être filmés 90% du temps », a rappelé Kiaya. « Tout le monde a cette stigmatisation que je suis juste cette personne en colère tout le temps et ce n’est pas le cas à 100%. »

Elle a appris à ne pas repousser les gens qui la comprennent mal pour sa propre santé mentale, mais c’est « doux-amer » de sentir qu’elle ne peut pas dire son morceau « parce que tout le monde pense en savoir plus que moi sur ma vie [than I do]. » Ne manquez pas la finale de la saison de Teen Mom: Young & Pregnant, diffusée le mardi 23 novembre à 21 h HE sur MTV.