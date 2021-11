Kiaya et Teazha discutent de leur relation après un énorme combat dans un aperçu exclusif

Le combat massif de Kiaya et Teazha est toujours dans l’esprit des stars de Teen Mom: Young & Pregnant, mais les ex sont déterminés à travailler sur eux-mêmes pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi du spin-off Teen Mom, les deux s’assoient pour discuter de l’endroit où les choses ont mal tourné dans leur combat d’éruption.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve à moi et Teazha, mais je sais que je la voudrai toujours dans ma vie », admet Kiaya avant la conversation avec Teazha. « Même si je ne pense pas que la thérapie soit la voie à suivre, je veux arranger les choses avec elle. » En repensant à leur énorme dispute, Kiaya dit à Teazha qu’elle pense qu’ils sont devenus « trop ​​exagérés » et qu’ils ne s’écoutaient pas.

« Nous aurions dû le laisser seul et y revenir, car chaque fois que nous nous disputons, puis le laissons tranquille et y revenons, nous nous disions: » Ce n’est même pas si profond « », poursuit-elle. Malgré la fin de leur relation amoureuse, Kiaya dit qu’elle se sent plus proche de Teazha que jamais, et pense qu’il est sain qu’ils n’aient qu’à se concentrer sur leur propre amélioration, « parce que nous n’avons que 20 ans et que nous devons encore nous ressaisir ».

Teazha admet que c’est une dynamique relationnelle unique qu’ils ont développée, mais dit à Kiaya qu’ils n’ont pas besoin que d’autres personnes la comprennent tant qu’ils le font. À l’avenir, Teazha continue de travailler sur son tempérament ainsi que sur sa tendance à « fermer ou fermer les gens quand je commence à me sentir mal à l’aise », ce qu’elle fait beaucoup. La star de MTV veut également travailler sur l’approche de sa colère « d’une manière différente, parce que personne ne veut être sans tête brûlée ».

Kiaya félicite Teazha d’avoir « beaucoup mieux reconnu » ses problèmes de colère, et dit de son côté qu’elle doit travailler non « [catching] une attitude si facilement » et contrôler son propre tempérament. Ces deux choses peuvent-elles s’arranger? Teen Mom: Young & Pregnant est diffusé le mardi à 21 h HE sur MTV.