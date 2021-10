Kichcha Sudeepa écrit du fond du cœur sur la disparition de la superstar Puneeth; un voile de tristesse engloutit Mysuru

Puneeth a subi une grave crise cardiaque vendredi et a été admis dans un hôpital de Bengaluru mais n’a pas pu survivre.

Un jour après la mort subite de la superstar de Kannada, Puneeth Rajkumar, d’une crise cardiaque massive, la ville de Mysuru est plongée dans le chagrin et le deuil. Des milliers de fans de la superstar ont placé d’énormes affiches avec des guirlandes à différents endroits de la ville pour pleurer la disparition prématurée de Puneeth. Dans un message sincère, son collègue acteur-réalisateur Kichcha Sudeepa a exprimé son chagrin face à la disparition de l’acteur. Dans une lettre de 2 pages publiée depuis son compte Twitter, Sudeepa a déclaré que l’acteur avait laissé un vide irremplaçable dans le cœur des gens.

Se remémorant son voyage avec Puneeth depuis l’époque de son enfance, Sudeepa a rappelé comment il avait rencontré Puneeth pour la première fois alors que l’acteur était déjà devenu une grande star après avoir joué un rôle de premier plan dans le film à succès Bhagyavantha. Sudeepa s’est souvenu que Puneeth était venu chez lui sur l’invitation envoyée par son père et les deux enfants sont devenus amis instantanément. Leur amitié s’est poursuivie pendant des décennies alors que les deux partageaient l’espace professionnel. Faisant l’éloge du défunt acteur et le qualifiant de fabuleux acteur, danseur, combattant, Sudeepa a déclaré qu’il était honoré d’être issu de la génération d’acteurs de Puneeth. Décrivant le choc qu’il a ressenti en voyant son ami sans vie, Sudeepa a déclaré que le voir dormir était comme une montagne sur la poitrine de tout le monde.

Un vide irremplaçable. pic.twitter.com/fjqhvyahZZ – Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) 30 octobre 2021

Puneeth a subi une grave crise cardiaque vendredi et a été admis dans un hôpital de Bengaluru mais n’a pas pu survivre. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle que l’acteur avait subi une crise cardiaque massive, ses fans se sont rassemblés à l’hôpital mais malgré tous les efforts déployés par les médecins, Puneeth n’a pas pu être sauvé. La mort soudaine de l’étoile montante de l’industrie cinématographique Kannada a laissé les gens sous le choc. Outre les millions de messages de condoléances que Puneeth a reçus de ses innombrables fans, le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef de l’État Basavraj Bommai et d’autres personnalités politiques de premier plan ont également exprimé leur chagrin face à sa disparition.

