Kicking Wing sur ‘Joe Dirt’ ‘Memba Him ?!

acteur canadien Plage d’Adam a eu une longue et fructueuse carrière d’acteur au cours des deux dernières décennies qui a commencé avec des rôles de film épiques comme le vendeur de serpents et de cierges magiques Kicking Wing dans le film d’aventure redneck 2001 « Joe Dirt » et le Navajo Private Ben Yahzee dans le film de guerre 2002 » Parle-vent. »

« Joe Dirt » était rempli d’étoiles du sud, y compris Christophe Walken en tant que concierge sur la protection des témoins, Bretagne Daniel comme la magnifique fille d’à côté, Brandy … et bien sûr David Spade comme l’homme mulet lui-même Joe Dirt.

