Kickstarted crée une nouvelle société de financement participatif basée sur la blockchain

Kickstarted, l’une des plus grandes plateformes de financement participatif au monde, a récemment décidé qu’elle était sur le point de passer à la blockchain. La société s’est récemment associée à la blockchain Celo. Kickstarted a créé une nouvelle société qui construira une plate-forme de financement participatif sur la chaîne Celo, pour que Kickstarter puisse éventuellement migrer et devenir un service basé sur la blockchain.

Kickstarter se déplace dans une chaîne

Kickstarter a toujours eu une relation particulière avec la communauté. En fait, toute l’entreprise ne survit que grâce à ses hommes, qui ont la possibilité de rechercher différents projets et de les financer s’ils les trouvent dignes d’être soutenus. Maintenant, cependant, Kickstarter a décidé qu’il servirait mieux ses gens s’il développait un protocole open source qui aboutira éventuellement à la création d’une version décentralisée de sa plate-forme.

Kickstarter a choisi Celo pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu’il s’agit d’une chaîne carbone négative et qu’elle est disponible pour les contributeurs, les contributeurs et les concurrents du financement participatif. L’objectif de Celo est de minimiser l’impact environnemental, ce qui a été assez problématique avec Bitcoin (BTC / USD) et d’autres grandes chaînes énergivores pour traiter les transactions et résoudre les blocages.

Une fois le projet blockchain prêt, Kickstarter prévoit de migrer son site Web existant vers le nouveau système. D’après ce que l’on sait, le développement du nouveau protocole n’a pas encore commencé, probablement au cours du premier trimestre de 2022. Après cela, la transition du site devrait avoir lieu plus tard dans la même année, bien que le moment exact soit inconnu.

La société a également mis en place un nouveau laboratoire de gouvernance, dirigé par le co-fondateur et PDG de Purpose Foundation, Camille Canon. Canon sera chargé de superviser le développement du protocole.

La publication Kickstarted crée une nouvelle société de financement participatif basée sur la blockchain est apparue en premier sur Invezz.