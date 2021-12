Kickstarter double le mouvement de la blockchain malgré le retour de flamme

Image: Kickstarter

La semaine dernière, Kickstarter a fait une annonce plutôt terrible : la plateforme de financement participatif basculerait ses services vers la blockchain, quelque part où elle n’a absolument pas besoin d’aller, mais se sent de toute façon obligée par l’attrait de… quelque chose. Probablement de l’argent.

Dans un article de blog plutôt optimiste intitulé « Construisons la prochaine étape pour les projets créatifs de financement participatif », Kickstarter s’appuie sur le même « cela rend tout plus facile et plus ouvert ! » argument que les trucs blockchain/crypto/NFT le font toujours, sans jamais être en mesure d’expliquer réellement pourquoi c’est, ou comment cela améliore l’expérience existante (en grande partie parce qu’ils ne le peuvent pas, car ce n’est pas le cas).

La réaction a été rapide et négative. La plate-forme est depuis longtemps sur la glace avec de nombreux bailleurs de fonds et créateurs, en particulier depuis ses efforts antisyndicaux de 2019-2020 ; cela a été considéré par beaucoup comme la goutte d’eau et a entraîné une semaine de protestations et de plaintes, au point où Kickstarter s’est senti obligé aujourd’hui de répondre.

Si vous pensiez que cela viendrait sous la forme d’excuses ou d’un examen des commentaires des gens, eh bien, lol.

Cela coche presque toutes les cases techbro condescendantes imaginables. « Oh, les gars, ce que nous faisons est juste, vous ne comprenez tout simplement pas, alors voici une FAQ ». Va te faire foutre! L’essentiel est que les utilisateurs ne se plaignent pas parce qu’ils sont des luddites, ils se plaignent parce qu’ils savent exactement ce qui ne va pas avec les trucs de la blockchain et n’en veulent pas une partie.

Un exemple qui sera probablement le plus pertinent pour les lecteurs de Kotaku est celui des créateurs de jeux de société. « Kickstarter a toujours souffert d’être le gros poisson, ils n’ont donc jamais ressenti le besoin d’innover ou de bien faire le travail », a déclaré Steve Dee de Tin Star Game à Dicebreaker en réaction à la nouvelle. « Maintenant qu’ils font cela, les dommages environnementaux et éthiques liés au travail avec la crypto-monnaie ne sont pas quelque chose dont nous voulons faire partie personnellement – mais, plus important encore, ce n’est pas quelque chose que nos clients aiment. »

Les concepteurs et les éditeurs de jeux qui mènent actuellement des campagnes de collecte de fonds ont été « aveuglés » par l’annonce, beaucoup se sentant pris au piège entre avoir besoin de fonds pour mener à bien leur projet – Kickstarter étant de loin le site de financement participatif le plus grand et le plus populaire – et l’opposition personnelle à La décision de Kickstarter, un conflit qui se déroulera dans toutes les campagnes du site à l’avenir, les jeux de société et au-delà.

Si vous regardez tout cela et que vous vous posez des questions sur les alternatives à Kickstarter, Gamefound est devenu un excellent endroit pour découvrir les campagnes de jeux de société des petits créateurs et des grands éditeurs.