Kickstarter parie sur la blockchain et annonce de grands changements en 2022 | La technologie

La célèbre plateforme de financement participatif pariera sur la blockchain et changera complètement de structure.

Kickstarter est une plateforme largement utilisée qui depuis plus de dix ans concentre ses efforts sur crowdfunding pour façonner des projets créatifs. Jeux vidéo, livres, podcasts, bandes dessinées… Il existe de nombreux emplois de particuliers et d’entreprises qui ont réussi à se financer avec ce système. Maintenant, ils annoncent un changement important.

Comme indiqué dans un article sur leur blog officiel, ils ont une « liste interminable de personnes talentueuses et créatives en attente d’une opportunité » et ils vont chercher à rationaliser l’ensemble de leur système grâce à la décentralisation.

Sur la plateforme ils opteront pour un système de blocage public qui sera accessible à tous les « collaborateurs, contributeurs indépendants et même concurrents de Kickstarter » et à partir duquel dans les semaines à venir, ils rapporteront tous les détails.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

De cette façon, il sera offert une version décentralisée de la plateforme Il sera créé et supervisé par un organisme indépendant qui n’a toujours pas de nom, comme le rapporte Bloomberg.

Sur Kickstarter, ils ont opté pour le système de blockchain Celo. Dans la décision a pesé son approche fondée sur la recherche le moins d’impact possible sur l’environnement et pour ses avancées dans l’accès mobile au système blockchain. De Celo, ils les ont également accueillis via Twitter.

On ne sait pas dans quelle mesure le système de financement participatif peut changer cette migration vers un système décentralisé, bien que l’entreprise a essayé de dissiper toutes les craintes et commentez sur leur blog qu' »en tant qu’utilisateur, l’expérience Kickstarter avec laquelle vous êtes familier restera la même ».

Dans les semaines à venir, nous connaîtrons tous les détails à ce sujet, mais il semble que sur Kickstarter, le plan soit bien avancé. Sûr qu’il y a multitude d’artistes et de créateurs attendant de savoir comment cela peut les affecter cette grande migration du système.