Kickstarter Success Farming Sim ‘Cloudscape’ nous donne des vibrations de vie fantastique

Cloudscape est un jeu d’amitié de combat agricole extrêmement mignon dans la veine de Littlewood, Stardew Valley, Fantasy Life et Animal Crossing, avec une inspiration supplémentaire de A Link to the Past – et il vient d’atteindre un total de 208 806 $ sur sa campagne Kickstarter terminée .

Comme Animal Crossing, l’île sur laquelle vous vous êtes échoué au début de Cloudscape sera générée de manière procédurale avec quelques préréglages fabriqués à la main, ce qui la rend entièrement unique à l’expérience de n’importe qui d’autre. Mais contrairement à tous les jeux qui l’ont inspiré, Cloudscape ne vous fait pas simplement sortir des mines chaque fois que votre barre de santé atteint zéro – non, dans Cloudscape, vous mourez pour de vrai.

Lorsque vous serez mort, votre esprit sera envoyé dans les limbes, où vous devrez gagner un jeu sur la mort elle-même afin de revenir à la vie.

Mais écoutez, nous savons pourquoi vous êtes ici – c’est parce que nous avons utilisé le mot “agriculture” dans le titre, et vous voulez savoir ce que Cloudscape peut offrir d’autre au trou dans votre cœur où se trouvait Harvest Moon. Eh bien, nous allons rester simples sous la forme d’une liste à puces sexy de fonctionnalités qui ne manqueront pas de vous intéresser :

Vous pouvez avoir des animaux de compagnie ! Il y a la pêche ! Aussi, la coupe de bois, l’excavation, la recherche de nourriture, la cuisine et l’exploitation minière! La cuisine est un mini-jeu ! Vous pouvez construire vos propres meubles et décorations ! L’élevage et l’agriculture sont des activités distinctes avec leurs propres arbres de compétences ! Ah oui, il y a aussi des arbres de compétences ! Vous pouvez dormir n’importe où dans le jeu ! Vous pouvez obtenir des outils améliorés pour 11 des 12 compétences du jeu (la recherche de nourriture et la socialisation n’ont pas d’outils) ! Météo et cycles saisonniers! Terraformer ! Personnaliser les personnages ! Une variété de vêtements et d’accessoires! Caractères de date de tout genre !



De plus, le Kickstarter a atteint tous ses objectifs ambitieux avec un total de plus de 200 000 $, ce qui signifie que les éléments suivants seront également de la partie :

Tenues de saison Deux nouveaux partenaires romantiques Enfants avec votre partenaire Modes de jeu supplémentaires Multijoueur



Dans le cadre des différentes promesses du jeu, il y aura une version physique de Cloudscape sur Switch. Plusieurs contributeurs de haut niveau concevront également des monstres, des personnages, des décorations et des meubles pour le jeu.

Nous avons déjà couvert Cloudscape, car non seulement c’est mignon, mais c’est aussi réalisé par Chris Gottron, un animateur qui a travaillé sur Bob l’éponge, Parents assez étranges, Kung Fu Panda, Patron Bébé, et beaucoup plus. La musique est réalisée par Samantha Van Der Sluis, dont les crédits récents incluent des travaux sur Le Mandalorien et Avengers : Fin de partie. Vous pouvez écouter certains de ses travaux de la bande originale de Cloudscape sur Soundcloud.

Le Kickstarter est terminé, il n’y a donc plus d’opportunité de revenir en arrière, mais il semble que la date de sortie prévue soit juillet 2023.