‘Kid Candidate’ montre que la politique n’est pas une blague .

in

Hayden Pedigo n’avait pas l’intention de briguer un siège au conseil municipal d’Amarillo en 2019. Comme le raconte l’aimable documentaire “Kid Candidate”, Pedigo, alors âgé de 24 ans, a décidé de faire de la politique après qu’une vidéo de farce lo-fi soit devenue virale, ce qui l’a incité se demander ce qui se passerait réellement s’il réussissait à se présenter aux élections. “Ne sois pas un a—”, lui dit d’emblée sa femme, L’Hannah Pedigo. Pour la plupart, il tient compte de ses conseils.

L’avocat d’Amarillo, Jeff Blackburn, qualifie Pedigo de “dupe involontaire qui n’a pas d’affaire – aucune – pensant qu’il peut tout faire”. La réalisatrice du documentaire, Jasmine Stodel, réplique, citant la jeunesse de Pedigo. “Très bien”, dit Blackburn. « Alors, dirigeons un bébé. »

Mais Blackburn s’implique dans la campagne de Pedigo, probablement parce qu’il est difficile de ne pas aimer ce jeune homme bien intentionné, un musicien qui travaille qui veut que les habitants de sa ville aient leurs intérêts mieux représentés mais trouve également le processus de candidature à un bureau local – frapper aux portes , s’adresser au public, exprimer des opinions — tour à tour inspirant et terrifiant.

“Kid Candidate” arrive à un peu plus d’une heure, il s’agit donc plus d’un croquis que d’une plongée profonde. Le documentaire présente un portrait de membres du conseil municipal retranchés servant des intérêts commerciaux, soutenus et contrôlés par un comité d’action politique local, Amarillo Matters. Des inégalités flagrantes existent, comme c’est le cas partout dans ce pays. “Dès que vous traversez les voies, la couleur s’en va – sauf sur les faces noires”, déplore Tremaine Brown, restauratrice.

Pedigo n’a pas beaucoup de plate-forme et ses points de discussion sont un travail continu. Mais il écoute, et pas simplement parce qu’il veut des votes (ce qu’il fait bien sûr). Il semble posséder de l’empathie et cette qualité, combinée à sa réticence à accepter des dons de campagne, le met à l’écart de la plupart des politiciens. Il professe être chrétien mais, contrairement aux membres du conseil en exercice, ne débite pas de piétés. (« Cela doit être quelque chose que le Seigneur a voulu », dit un candidat après son élection.)

Le résultat de la candidature électorale délabrée de Pedigo ne fait jamais de doute, bien que cela ne diminue pas l’intérêt de regarder sa candidature. « Kid Candidate » ne vise pas tant à gagner qu’à renforcer l’idée que l’apathie est la mort de la démocratie, une leçon qu’il vaut mieux apprendre, comme Pedigo vient à le comprendre, quand vous êtes jeune.

« Enfant candidat »

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure, 8 minutes

En jouant: Disponible le 2 juillet en numérique et en VOD

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));