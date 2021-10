Kid Cudi partage la bande-annonce du nouveau documentaire « A Man Named Scott »

Kid Cudi fait l’objet d’un nouveau documentaire approfondi, A Man Named Scott, qui sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 5 novembre.

La nouvelle bande-annonce s’ouvre avec le collaborateur « Surfin' » de Cudi Pharrell Williams discutant de la créativité comme l’explique Pharrell, Cudi est un artiste qui «n’adhère pas aux limites».

Réalisé par Robert Alexander et produit par Complex Networks et Film 45, A Man Named Scott raconte la décennie qui a suivi le premier LP de Cudi en 2009, Man On The Moon, et promet un aperçu de son parcours « sur une décennie de choix créatifs, de luttes et de percées. »

Dans le clip, l’artiste à plusieurs traits d’union discute de son objectif de toujours de poursuivre un travail qui « appelle les brisés et les perdus », le tout avec pour mission de ne faire quelque chose que si cela peut « aider les gens d’une manière ou d’une autre ».

Cudi, de son vrai nom Scott Ramon Seguro Mescudi, évoque également les attributs de la célébrité et la responsabilité des fans qui le considèrent comme une figure inspirante.

« Les gens m’admirent, mais je ne suis pas une personne heureuse », partage Cudi dans la bande-annonce. « Je me sentais comme un imposteur. C’est ce qui m’a poussé à échapper à la réalité.

Il ajoute : « J’ai sacrifié l’intimité de ma vie et j’ai diffusé mon histoire pour aider les autres. Cela a toujours été ma mission. Je n’ai pas encore fini.

Kid Cudi libéré L’Homme sur la Lune III : L’élu l’année dernière et plus récemment, il a interprété « Tequila Shots » et « Sad People » de l’album sur Saturday Night Live tout en portant une robe en hommage à Kurt Cobain. Cudi a également confirmé qu’il collaborait sur une ligne de vêtements avec le PDG d’Off White, Virgil Abloh, qui a conçu la robe.

Le chanteur, rappeur, producteur et musicien a également étendu sa carrière d’acteur, décrochant un rôle prestigieux en tant que scientifique noir introverti queer dans l’adaptation cinématographique du roman sur le passage à l’âge adulte de Brandon Taylor, Real Life.

