Kid Cudi portait une chaîne ‘SPACE’ de 1,6 million de dollars pour le gala du Met

Kid Cudi est allé hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant au Met Gala 2021 … avec près de quelques millions de bling suspendus à son cou !!!

L’artiste “Man On the Moon” était paré d’une tenue Louis Vitton vibrante pour l’événement, mais la pièce maîtresse du look était son pas si petit homme sur la lune … un opulent, unique en son genre. pièce aimable conçue par Ben Baller et KAWS.

On nous dit que la chaîne et le pendentif – un travail de diamant de qualité musée intitulé « SPACE » – est une énorme pièce de 1 600 000 $ … avec plus de 24 000 diamants de couleur E de pureté et plus d’un kilo en or rose 18 carats.

Le célèbre joaillier a déclaré: “C’est le bijou le plus détaillé et le plus complexe que j’aie jamais créé de toute ma carrière”, ajoutant qu’il a dû fermer toute son usine pendant 3 mois pour se concentrer sur son achèvement.

La pièce est une version miniature de la célèbre figurine d’astronaute “Holiday Space” de Kaws, et Baller dit que le sac à dos du pendentif a un compartiment secret où Cudi peut garder de l’herbe – ou d’autres petites choses – dedans.

C’est un petit pas pour l’homme paré de bijoux…