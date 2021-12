Kid Cudi’s Man On The Moon III The Chosen bat des records américains

La version vinyle de Man On The Moon III: The Chosen de Kid Cudi a battu deux records américains.

Le septième LP studio du rappeur a été initialement publié le 11 décembre 2020 sous forme d’album numérique et via des services de streaming. Son édition CD est arrivée le 18 juin 2021.

L’album – qui comprend Skepta, Pop Smoke, Phoebe Bridgers et Trippie Redd – est sorti en vinyle pour la première fois au début du mois, le 17 décembre. Cela a aidé l’album à atteindre un nouveau sommet dans le classement des albums américains.

Man On The Moon III: The Chosen a maintenant réintégré le palmarès Billboard au numéro quatre, dépassant son précédent sommet du numéro 10. Au cours de la semaine du 17 décembre, l’album s’est vendu à 42 000 exemplaires, dont 41 500 en vinyle. Selon Chart Data, cela signifie que l’album a battu le record de la plus grosse semaine de vente de vinyles pour un artiste masculin et un album de rap dans l’histoire de Nielsen.

Cudi a répondu aux nouvelles sur Twitter, en écrivant d’abord « Holy s_t whats happening », en réponse à l’arrivée de l’album au numéro quatre des charts. Lorsqu’il a découvert qu’il avait battu un record, il a tweeté : « Holy F_K !!! »

Man On The Moon III: The Chosen s’est vendu à 81 000 exemplaires depuis sa sortie originale, dans tous les formats de vente au détail disponibles (physiques et numériques combinés), aux États-Unis.

Dans une critique quatre étoiles de l’album, NME a qualifié Man On The Moon III: The Chosen de « coup de maître cinématographique qui électrise les sens à chaque tournant ».

Pendant ce temps, Cudi a révélé son intention de sortir deux albums distincts l’année prochaine, affirmant qu’il avait de « savoureuses surprises ».

Alors qu’il se produisait dans le cadre de l’étape californienne du festival Rolling Loud pour 2021, le rappeur a livré une chanson à paraître intitulée « Freshie ». Ailleurs dans le set, Cudi a expliqué pourquoi il taquinait de la musique inédite pendant son set.

« Comme vous le savez, j’ai Entergalactic à venir cet été », a déclaré Cudi – faisant référence à son album longuement taquiné, évoqué pour la première fois en 2019.

« Je veux sortir un autre album avant ça. J’ai eu de délicieuses surprises et je suis vraiment enthousiasmé par toute cette nouvelle s_t ; cette nouvelle musique à vous donner les gars. C’est pourquoi je taquine ce s_t maintenant, parce qu’il sort bientôt. Ce soir, enregistre cette merde.

La nouvelle du succès américain de Cudi arrive après qu’il a été révélé que les ventes de disques vinyles au Royaume-Uni en 2021 étaient les plus élevées qu’elles aient été en 30 ans, malgré des problèmes largement médiatisés avec des arriérés et des retards.

