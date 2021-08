Kid Galahad, nouveau champion du monde poids plume IBF

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le jardin de la maison d’Eddie Hearn à Brentwood (Angleterre) a accueilli ce samedi après-midi le deuxième des trois volets du Fight Camp 2021.

Dans l’événement principal, pour le titre mondial vacant IBF poids plume, Gala des enfants (28-1, 16 KO) a battu James Dickens (30-4, 11 KO) par abandon au début du douzième round. Dickens, qui avait une meilleure mise en scène, présentait déjà un cut après le premier assaut, on ne sait pas si c’était le résultat d’un coup ou d’une tête (Galahad lui en a donné plusieurs dans ces trois minutes). Galahad a égalé les actions dans les rounds suivants, recherchant une boxe pas trop offensive, mais soignée, semblant être en avance sur les cartes au milieu des douze rounds convenus malgré une belle action de frappe de Dickens en sixième.

Dickens, le bourreau de Carlos Ramos dans le contrat d’or du MTK, a continué à monter en ce moment, se voyant probablement en dessous des scores provisoires, essayant d’être plus actif et d’offrir quelque chose de plus aux juges au pied du ring. Cependant, Galahad a semblé garder tout au rythme qui lui convenait même dans le jeu souterrain (qui lui a coûté un point au 10e tour pour des piétinements répétés), ce qui a été aggravé en voyant la coupe de Dickens et l’état de son œil gauche, absolument hagard. . Au final, après le onzième et avant-dernier épisode, le KO technique est arrivé, puisque le coin de Dickens protégeait son athlète avec de grands critères (la santé avant le sport) et il n’est pas sorti pour combattre le douzième round.

Le demi-fonds du gala était constitué de trois combats consécutifs chez les poids lourds. Comment co-star, le titre anglais avec Fabio Wardley (12-0, 11 KO), champion et challenger vétéran Nick webb (17-3, 13 KO). Webb a tout mis en œuvre, cherchant à jeter les mains de toutes les manières possibles pour submerger le jeune Wardley; celui-ci, techniquement mieux pour éviter presque tous les coups de l’aspirant, a renversé la situation au milieu du premier tour avec une grande précision. C’était tellement réussi qu’il y avait de nombreux impacts et l’arbitre a arrêté le combat avec une certaine irrégularité, puisqu’il a dû dire à Webb quand les cordes avaient empêché la chute quelques secondes auparavant. En tout cas, une belle victoire et un coup de poing à la table de Fabio Wardley, qui veut aussi jeter un coup d’œil sur les affrontements importants d’une catégorie qui vit son meilleur moment depuis des décennies.

Deuxièmement, le Croate Alen Babic (8-0, 8 KO) contre le local Marc Bennett (7-2, 1 KO). Babic, 28 kilos de moins que son rival à la pesée, fait de la boxe un art tragique, et a offert un premier round extraordinaire au fan, massacrant à haut risque un Bennett qui a laissé tomber son protège-dents à deux reprises. Après plus d’alternatives dans le set suivant, Bennett a continué à assimiler une punition terrifiante contre une boxe balkanique suicidaire, comme d’habitude. À la fin du cinquième round, plus que Babic n’avait jamais boxé, le corner de Bennett a décidé d’arrêter le combat, car l’arbitre ne semblait pas sur le point d’arrêter ce qui était déjà un massacre.

Babic Bennett

Pour sa part, le jeune Johnny pêcheur (3-0, 3 KO) gagné par KO technique à Danny Whitaker (4-4, 0 KO) au deuxième tour sur quatre a convenu, l’arbitre arrêtant le combat après deux chutes et de nouveaux coups qui en auguraient un troisième.

Dans le combat féminin de l’événement, le poids coq australien Ponts Ébanie (6-1, 3 KO) a battu les Britanniques Bec connolly (3-10, 0 KO). Une combinaison au troisième tour a jeté Connolly au tapis, et bien qu’il se soit relevé, un autre coup de Bridges a fait que l’arbitre a bien fait de l’arrêter.