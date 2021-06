Kid Rock a filmé des insultes homophobes pendant le mois de la fierté LGBT

in

Kid Rock a lancé une insulte homophobe lors d’une émission en direct dans le Tennessee ce week-end – et n’a pas semblé trop s’en excuser.

L’insulte a en fait été filmée par la personne contre laquelle Kid Rock fulminait, en particulier pour avoir filmé sa performance sur un iPhone. Comme l’a révélé – vous l’avez deviné – TMZ, le clip commence par Kid Rock pestant contre le participant avant de l’appeler un “f—king f—got” tout en saisissant son entrejambe.

La diatribe a eu lieu au FishLipz Bar & Grill à Smithville, Tennessee, qui avait apparemment une politique de tournage sans smartphone. On ne sait pas si cette politique était imposée par FishLipz Bar, Kid Rock ou les deux, bien que la violation flagrante se soit produite à quelques pas de la scène et ait conduit à l’explosion.

« F—k votre iPhone, ouais ! » Kid Rock a commencé, en donnant son majeur à la caméra au milieu d’une chanson. Puis, tout en saisissant son entrejambe, Kid Rock a chanté: “Vous pouvez publier ceci, vous pouvez publier ceci, vous pouvez le publier ici.” Reconnaissant les images juteuses (qui ont ensuite été envoyées à TMZ), la personne a continué à filmer. Ce qui a bien sûr conduit à des images plus juteuses. “Vous f-king f-gots avec vos iPhones!”

L’épisode ressemble au classique Kid Rock, bien que le timing ne puisse pas être pire, se produisant une semaine seulement après le mois de la fierté LGBT. On ne sait pas si Rock était au courant, bien que les festivités et les drapeaux de fierté battent leur plein depuis au moins une semaine.

Bien sûr, ce n’est pas la première explosion de Rock, bien qu’il ne soit pas clair s’il y aura des ramifications cette fois-ci. En 2019, le chanteur a eu quelques insultes de choix pour Oprah Winfrey et Joy Behar lors d’une performance extrêmement ivre à son Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse. Les commentaires, qui étaient de nature grossière et sexuelle, ont conduit à une réprimande publique du Michigan National Action Network. Kid Rock a finalement fermé son restaurant Made In Detroit.

Cette fois-ci, Rock ne semblait pas aussi ivre, bien que tout aussi controversé.