Kid Rock annule des spectacles au Texas après que son groupe ait été testé positif pour Covid 19

Kid Rock a abandonné ses concerts ce week-end chez Billy Bob’s à Fort Worth, au Texas, après que la plupart de son groupe ont été testés positifs pour COVID-19.

Le rockeur de 50 ans, de son vrai nom Bob Ritchie, a partagé la nouvelle de l’annulation plus tôt dans la journée (jeudi 26 août), écrivant dans une série de tweets: “Les spectacles de Billy Bob ce week-end… Je suis énervé. Plus de la moitié du groupe a putain de covid (pas moi), et avant u merde pour les cerveaux les blogueurs et les trolls des médias courent la gueule, beaucoup d’entre eux, comme moi, ont été vaccinés. J’allais venir et rock la maison de toute façon, jouer acoustique, DJ ou même juste Jongler…. Deez Nutz !! – ou à Essayez au moins de vous divertir, les braves gens. Mais sérieusement, la merde est hors de mes mains sur celui-ci. Je suis plus que contrarié et vous, les vrais, savez que je n’annulerais jamais si je ne l’avais absolument pas fait aussi. Pour cela, je suis désolé .”

Il a ajouté dans un post-scriptum : “Dieu bénisse nos militaires, en particulier ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui en Afghanistan. Je suis bien plus contrarié à ce sujet qu’un virus stupide et qu’il manque quelques émissions. Mon cœur saigne pour eux et leurs proches.

“J’espère que nous bombarderons la merde de ces baises et enverrons un message clair… Mais je suis inquiet Biden est trop une chatte réveillée. Dites une prière pour les morts, comptez vos bénédictions et que Dieu bénisse l’Amérique.”

Kid Rock, fervent partisan de l’ancien Le président Donald Trump, a fait les gros titres en 2017 lorsqu’il a annoncé qu’il envisageait de briguer un siège au Sénat américain dans le Michigan.

Septembre dernier, Kid Rock a organisé un rassemblement en plein air pour Atoutcampagne présidentielle dans le Michigan. Trois ans et demi plus tôt, le musicien a visité le bureau ovale avec son collègue rockeur Ted Nugent et ancien candidat à la vice-présidence du GOP Sarah Palin.



pic.twitter.com/SE3CqPzS3b – Kid Rock (@KidRock) 26 août 2021

ou même juste Jongler…. Deez Nutz !! – ou au moins essayer de vous divertir, les braves gens. Mais sérieusement, la merde est hors de mes mains sur celui-ci. Je suis plus que contrarié et vous, les vrais, savez que je n’annulerais jamais si je ne l’avais absolument pas fait aussi. Pour cela, je suis désolé.



-Kid Rock – Kid Rock (@KidRock) 26 août 2021

PS – Que Dieu bénisse nos militaires, en particulier ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui en Afghanistan. Je suis bien plus contrarié à ce sujet qu’un virus stupide et que je manque quelques émissions. Mon cœur saigne pour eux et leurs proches. (suite) – Kid Rock (@KidRock) 26 août 2021

J’espère que nous bombarderons la merde de ces baises et enverrons un message clair… Mais je crains que Biden ne soit trop une chatte réveillée. Dites une prière pour les morts, comptez vos bénédictions et que Dieu bénisse l’Amérique. – Kid Rock (@KidRock) 26 août 2021

Mots clés:

enfant rock

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).