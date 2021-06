Kid Rock défend l’utilisation d’insultes homophobes au Tennessee Bar

Kid Rock a défendu son utilisation d’insultes homophobes lors d’un événement récent.

Le rockeur de 50 ans se produisait sur la scène du FishLipz Bar & Grill à Smithville, Tennessee, samedi 5 juin, lorsqu’il a commencé à fulminer contre les membres du public filmant sur leur téléphone. Les spectateurs ont filmé Kid Rock criant « nique ton iPhone » et réprimandant « putain de merde avec vos iPhones sortis !!! » selon les images obtenues par TMZ. Le site a rapporté que la sécurité de l’établissement a fait le tour de la pièce en disant aux gens de poser leur téléphone.

Plus tôt aujourd’hui, Kid Rock – dont le vrai nom est Bob Ritchie – s’est rendu sur son Twitter pour écrire : « Si Kid Rock utiliser le mot f****t vous offense, il y a de fortes chances que vous en soyez un. Quoi qu’il en soit, je sais qu’il a beaucoup d’amour pour ses amis homosexuels et j’aurai une discussion avec lui. Bonne journée. –Bob Ritchie“. (Note de l’éditeur: Kid RockLe tweet de incluait la version non censurée de l’insulte homophobe en question.)

Kid Rock n’est pas étranger aux tirades publiques impromptues. En décembre 2019, il s’en est pris à Oprah Winfrey debout sur scène dans son Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse à Nashville. Dans une vidéo de son coup de gueule, on pouvait entendre le musicien dire dans un micro : “Putain Oprah. Oprah Winfrey c’est du genre ‘Hé, je veux juste que les femmes croient à cette merde.’ Baise-la. Elle peut sucer la bite sur le côté.” Le rockeur a également visé “La vue” co-hôte Joy Béhar lors de sa comparution avant d’être escorté à contrecœur hors de la scène par les responsables de la sécurité du lieu.

Le mois dernier, Kid Rock a montré son soutien au musicien Morgan Wallen, qui a été suspendu de son label et retiré des stations de musique country après avoir été enregistré sur une vidéo criant le mot N à un ami après une soirée bien arrosée, en donnant Wallen son premier concert suite à la polémique dans son bar.

Kid Rock, fervent partisan de l’ancien Le président Donald Trump, a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’il a annoncé qu’il envisageait de briguer un siège au Sénat américain dans le Michigan.

