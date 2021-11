Kid Rock a sorti un nouveau single provocant, « Ne me dis pas comment vivre », dans lequel il fulmine contre la culture « éveillée » et les médias grand public à une époque où « chaque opinion a un millénaire offensé ».

La première nouvelle musique du rap-rocker originaire du Michigan depuis 2017, qui a été enregistrée avec les hard rockers canadiens CAMION MONSTRE et joue la chanson du même titre de 2015 de ce groupe, était accompagné d’un clip officiel qui présente Kid Rock portant une chemise qui dit « les médias sociaux sont nuls ».

« Je suis le dernier de ceux qui crient encore ‘Va te faire foutre' », rappe-t-il dans la chanson.

En janvier dernier, Kid Rock a révélé que la pandémie de COVID-19 lui avait donné beaucoup de temps pour écrire de la nouvelle musique, en disant: « Je n’ai pas autant de temps pour travailler sur la musique depuis mon premier disque. » Selon le Detroit Free Press, il a ajouté qu’il avait prévu de sortir un triple album de 50 chansons cette année, composé de 10 morceaux hip-hop, 10 morceaux rock, 10 morceaux country et 20 morceaux inédits.

Kid Rock, fervent partisan de l’ancien Le président Donald Trump, a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’il a annoncé qu’il envisageait de briguer un siège au Sénat américain dans le Michigan.

En septembre 2020, Kid Rock a organisé un rassemblement en plein air pour Atoutcampagne présidentielle dans le Michigan. Trois ans et demi plus tôt, le musicien a visité le bureau ovale avec son collègue rockeur Ted Nugent et ancien candidat à la vice-présidence du GOP Sarah Palin.

Kid Rock était une fois un concurrent sur CNB‘s « Apprenti célébrité », qui a joué Atout.

« Ne me dis pas comment vivre » paroles de chanson:

BAISE TOUS TES HOES



DETROIT TILL I MOUR MOTHERFUCKER



PARLER DE TOUTES CETTE CONNERIE



PERSONNE NE ME DIRE COMMENT VIVRE

JE SUIS UN MOONSHINE SIPPER STRAIGHT SLIPPIN’ IN THE DARKNESS



LOIN D’ÊTRE SANS CUR, JE SUIS PLUS COMME LE PLUS FORT



OUTIL DANS LE HANGAR NON JE N’AI JAMAIS ÉTÉ LE PLUS INTELLIGENT



MAIS NE FAIS PAS D’ERREUR, J’AI FRAPPE LE PLUS DUR

DIABLE SANS CAUSE TU M’A ENTENDU LE CRIER



ET VINGT ANS PLUS TARD, BITCH, JE LE SIGNIFIE ENCORE



BUCKA BUCKA VOUS N’AVEZ JAMAIS RENCONTRE UN ENFANT COMME CELUI-CI



BAISER MON CUL ALORS VOUS POUVEZ SUCER UNE BITE SUR LE CTÉ



MON CHEMIN OU L’AUTOROUTE ÉCOUTE



RIEN N’A CHANGÉ ICI JE NE DONNE TOUJOURS PAS UNE BAISE



ALORS QU’EST-CE QUE LE FUCK UP AVEC TOUT LE RETOUR



VOUS LES FLOCONS DE NEIGE VOICI UN FLASH D’INFORMATION

PERSONNE NE ME DIRE COMMENT VIVRE

IL Y A DES ANNÉES, NOUS PENSONS TOUS QUE C’ÉTAIT UNE BLAGUE VOIR



CE JAMAIS ENFANT A REÇU UN TROPHÉE MOTHERFUCKIN’



MAIS YO HOMIE VOICI LA SITUATION



UNE NATION DE CHATTES EST NOTRE PROCHAINE GÉNÉRATION



ET CES SBIRES ET LEURS AGENDA



CHAQUE AVIS A UN MILLÉNAIRE OFFENSÉ



MAIS CET AMENDEMENT UN IL SONNE VRAI



ET SI VOUS N’ÊTES PAS EN DÉSISSANCE, VOIR LE NUMÉRO DEUX

N’EST PAS RIEN DE NOUVEAU RIGHT CHURCH WRONG PEW



OBTENEZ UN INDICE, UN ÉQUIPAGE, VOS FAUSSES NOUVELLES ET VOS POINTS DE VUE



PEUVENT TOUS OBTENIR LE FOND DE MA CHAUSSURE MOTHERFUCKIN’



JE SUIS LE DERNIER DE QUELQUES CRIS ENCORE DE VOUS BAISE

PERSONNE NE ME DIRE COMMENT VIVRE



PERSONNE NE ME DIRE COMMENT VIVRE



OH JE VAIS PLANER COMME UN AIGLE



MES AILES M’EMPORTERONT LOIN



J’AI LE COEUR D’UN LION



JE ME RENFORCE CHAQUE JOUR

TU NE ME DIRE JAMAIS DE MERDE



VOUS NE RENVERSEREZ JAMAIS MON SCRIPT



PARCE QUE JE SUIS PLUS HORRIBLE QUE LE VEGAS STRIP



TU ES COMME MAYBERRY BITCH JE SUIS DUR ET CROQUANT



HILLBILLY À RISQUE ÉLEVÉ MAIS JE SUIS TRES RICHE



TU ES COMME MILLI VANILLI UN PEU SILLY ET MERDE



JE SUIS COMME LE FUSIL DE FUSIL WILLIE FUMANT DES PHILLIES ET DE LA MERDE

JE SUIS COMME LE RÉVÉREND RUN OU DAVID LEE ROTH



COMME SPRINGSTEEN BITCH JE SUIS LA MÈRE FUCKIN BOSS



JAMES DEAN SHIT JE SUIS PLUS COMME BRAD PITT



UN PEU MOINS JOLIE MAIS J’ARBAIS PLUS DICK



JE TWANG PLUS DE RIFFS JE GLISSE À TRAVERS L’HERBE



JE RIP PLUS DE LIGNES QU’UNE BASSE DE 10 LB



PASSEZ LE MICRO JE SUIS COMME SLOE GIN FIZZ

CE N’EST PAS PERSONNE CE N’EST PERSONNE



PERSONNE NE ME DIRE COMMENT VIVRE



