Kid Rock ne surprend personne avec son opinion sur l’annulation de la culture dans la nouvelle chanson « Don’t Tell Me How to Live »

Kid Rock a sorti vendredi une nouvelle chanson intitulée « Don’t Tell Me How To Live », abordant le sujet de « l’annulation de la culture » avec toutes ses nuances et subtilités caractéristiques. L’auteur-compositeur-interprète de 50 ans rappe sur son mépris pour le politiquement correct pendant plus de quatre minutes sur le nouveau morceau, le premier single de son prochain triple album. Jusqu’à présent, l’hymne ne semble pas avoir changé d’avis dans un sens ou dans l’autre.

« Alors, qu’est-ce qui se passe avec tout ce contrecoup ? » Kid Rock se demande dans sa nouvelle chanson. « Vous les flocons de neige, voici un flash d’information ! » La chanson est pleine de mots à la mode récents avec des nuances politisées comme celle-ci, tous orientés vers le message général d’irrévérence. Dans un autre verset, il poursuit : « Et ces serviteurs et leurs agendas / Chaque opinion a un millénaire offensé / Mais cet amendement un, ça sonne vrai / et si vous ne vous opposez pas, b-, alors voyez le numéro deux. »

La chanson est une collaboration avec le groupe Monster Truck, et c’est le premier single d’un album à venir qui n’a pas encore de titre. Selon un rapport de The Detroit Free Press, le projet consistera en trois « disques » – un sur le thème du hip-hop, un sur le thème de la country et un sur le thème du rock. Chacun aura dix nouveaux morceaux, marquant la première nouvelle sortie de Kid Rock depuis 2017.

Les réactions à la nouvelle chanson de Kid Rock varient énormément selon l’endroit où vous regardez. Les commentaires sur la vidéo YouTube elle-même proviennent principalement de ses fans, mais sur les réseaux sociaux, les messages sur sa musique ont atteint des critiques amateurs brutalement honnêtes. Beaucoup de blagues sur l’âge de Kid Rock, son intelligence et sa soif de gloire et de richesse renouvelées.

Oh hé une nouvelle chanson de Kid Rock. La chanson : pic.twitter.com/ig05b3uPX9 – Samuel Stewart (@SamE_AsUsuall) 19 novembre 2021

« Les gens qui aiment Kid Rock doivent avoir un peu plus de respect pour eux-mêmes lol », a tweeté une personne. Un autre a ajouté: « Est-ce qu’il chante une chanson sur les gens qui sont offensés tout en énumérant des choses qui l’ont offensé? » tandis qu’un troisième a écrit: « Voulez-vous me dire que ce n’est pas un sketch de SNL et que c’est en fait Kid Rock et pas Pete Davidson? Cela ne pourrait pas être plus grinçant. »

On ne sait pas encore quand le triple album de Kid Rock sortira, mais maintenant les fans sont intrigués tandis que les critiques sont en alerte. « Don’t Tell Me How To Live » est disponible sur la plupart des principales plateformes de streaming musical.