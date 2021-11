Kid Rock raille contre le réveil et annule la culture dans une nouvelle chanson

Kid Rock a l’impression que la culture PC va trop loin – à tel point, en fait, qu’il voulait le mettre dans une chanson … avec un élément visuel qui retient l’attention.

Le rappeur vient de sortir son dernier morceau, « Don’t Tell Me How to Live », ainsi qu’un clip vidéo … mentionner la prochaine génération d’enfants, dont il pense qu’ils seront élevés pour être des « p****es »

C’est un air intéressant – et certainement PAS subtil du tout dans le message que KR essaie de communiquer … à savoir, sa frustration apparente face à ce qu’il considère comme une sensibilité excessive.

Avec des paroles comme … « Alors, qu’est-ce qui se passe avec tout ce contrecoup ? // Vous les flocons de neige, voici un flash d’informations ! » … c’est joli au nez. En fait, il devient encore plus direct… en chantant, « Et, ces sbires et leurs agendas // Chaque opinion a un millénaire offensé // Mais cet amendement, ça sonne vrai // Et si tu n’es pas en désaccord, salope , puis voir le numéro deux. »

Lire du contenu vidéo

6/5/21 TMZ.com

Ouais… il invoque bizarrement le deuxième amendement, ce qui semble impliquer la violence. Cela mis à part, cependant – il y a en fait beaucoup de gens qui pourraient être d’accord avec Kid, en général, à propos de la culture d’annulation et/ou d’appel – mais le fait est que… son propre comportement de ces derniers temps l’a justifié.

Un peu plus tôt cette année, il a été filmé laisser tomber le f-slur homophobe super avec désinvolture – et il y a quelques années, il a encore été filmé en cours une autre diatribe bizarre contre Oprah, qui semblait avoir des nuances raciales.

Lire du contenu vidéo

NOVEMBRE 2019 TMZ.com

Si Kid Rock pense qu’être anti-réveil équivaut à proférer des injures et des insultes sans vergogne quand vous le voulez – eh bien… il voudra peut-être vérifier à nouveau la définition, parce que ce n’est pas ça.

Une leçon… tu peux (encore) dire ce que tu veux, mais sois juste prêt pour les conséquences. ️