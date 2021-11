Kid Rock est de retour sur la scène musicale avec « Don’t Tell Me How to Live ».

Le musicien de 50 ans a sorti la chanson vendredi après l’avoir taquinée en ligne jeudi.

« F— all you putes, » crie-t-il au début de la chanson. « Detroit jusqu’à ce que je meure, mère de famille. »

La chanson, qui présente Monster Truck, s’éloigne des tons country plus récents de Kid Rock et se penche plutôt sur le genre hard rock.

KID ROCK TEASE UNE NOUVELLE CHANSON, ‘NE DITES PAS MOI COMMENT VIVRE’

Il vise ceux qui l’ont critiqué, disant à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui d' »embrasser mon a– » et de « sucer un d— de côté ».

« Mon chemin ou l’autoroute, écoutez / Rien n’a changé ici, je m’en fous toujours », chante-t-il. « Alors, qu’est-ce qui se passe avec tout le contrecoup / Vous les flocons de neige, voici un flash d’information. »

KID ROCK CROQUE DES BLESSURES HOMOPHOBES SUR DES GENS LE FILMANT AU TENNESSEE BAR

Il ajoute: « Personne ne va me dire comment vivre. »

Il accuse « chaque enfant [getting] un trophée Motherf—ing » pour transformer la prochaine génération en une « nation de p—ies » et jabs millennials pour être souvent « offensé ».

Kid Rock a sorti son nouveau single « Don’t Tell Me How to Live ». (Photo de Gary Miller/.)

Le chanteur se compare ensuite à un certain nombre d’icônes, dont Bruce Springsteen, David Lee Roth, James Dean et Brad Pitt.

« Personne ne va me dire comment vivre », conclut-il.

KID ROCK RÉPOND À L’UTILISATION DE SLUR HOMOPHOBIQUE EN L’UTILISANT À NOUVEAU DANS UN TWEET

Kid Rock, né Robert James Ritchie, a annoncé jeudi soir l’arrivée de la chanson et du clip sur Instagram.

La chanson vise les critiques et les « flocons de neige ». (Photo de Michael Hickey/.)

Il a publié une image de la Statue de la Liberté portant un masque facial dans son teaser ainsi qu’une photo sur Twitter de lui-même tenant deux majeurs dans un studio.

« Vous vous en souvenez ? S–t devient réel ce vendredi 19 novembre », a-t-il légendé la photo en noir et blanc.

Le dernier single de Kid Rock intervient après que le rockeur a révélé son intention de sortir un album de 50 titres, bien que les plans aient depuis déraillé en raison de la pandémie. L’album comprendrait 10 titres hip-hop, 10 titres country, 10 titres rock et 20 chansons inédites, selon le Detroit Free Press.