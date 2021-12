Kidd confirme que Doncic ne se remet pas complètement de sa blessure

Les francs-tireurs de Dallas est dans l’un de ses moments les plus délicats de la saison. En plus d’une séquence de défaites consécutives (trois victoires sur les 10 derniers matchs), la chance n’est pas de son côté. La franchise texane a dû jouer son dernier match (contre Memphis Grizzlies) sans ses deux stars, Luka doncic et Kristaps Porzingis, tous deux blessés.

La blessure de Porzingis (problèmes au genou) ne préoccupe pas autant les Mavs que celle de Doncic. Le leader de Dallas a subi il y a trois semaines une blessure à la cheville dont il est récemment revenu, mais dont il ne se remet pas complètement.

C’est confirmé Jason rigole, entraîneur-chef de Dallas, dans ses dernières remarques. « La blessure de Doncic n’a pas disparu, c’est quelque chose qui reste à ce jour », a déclaré Kidd. « Il a souffert beaucoup. Nous verrons comment il se sentira à partir de maintenant. Cela a été une période de matchs trop chargée pour nous. »

Jusqu’au retour à 100 % de Luka Doncic, Jalen Brunson est en charge d’exercer le rôle de chef des opérations de l’équipe sur le terrain. Le meneur est à 14,7 points, 3,9 rebonds et 5,0 passes décisives par match.

Cette séquence de matchs chargée que Jason Kidd mentionne est celle qui a permis aux Dallas Mavericks d’occuper la 6e position de la Conférence Ouest avec une fiche de 11-11, alors qu’ils ont commencé la saison avec un prometteur 8-4.