Kiefer Sutherland a une nouvelle émission en streaming qui ressemble un peu à un spin-off de 24

La série sans titre de Kiefer Sutherland est la dernière Paramount + Original à être découverte, rejoignant Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, les Razmoket reboot, les docuseries musicales From Cradle to Stage, The Real World Homecoming: New York, The Challenge: All Stars, et le septième et dernière saison de Younger. Le service de streaming dispose d’une large bibliothèque, qui s’étend sur CBS, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central et de nombreux films et autres originaux, qui incluent également les originaux CBS All Access.