Kieffer Bellows des Islanders a COVID-19; Brock Nelson blessé

Les Islanders ne sont pas encore sortis du bois COVID-19. Ou, d’ailleurs, les bois des blessures.

Kieffer Bellows a rejoint les six qui ont déjà été testés positifs pour le virus, ajoutant un autre coup sûr à la programmation des îles, mais l’équipe a reçu de bonnes nouvelles pour l’accompagner. Le test d’Anthony Beauvillier qui l’a tenu à l’écart du match de samedi était un faux positif.

Tous les points positifs du retour de Beauvillier dans l’alignement ont été effacés en deuxième période dimanche, lorsque Brock Nelson n’est pas revenu sur le banc. Il a raté le reste de la défaite 3-0 contre les Maple Leafs avec ce que l’entraîneur Barry Trotz a qualifié de blessure au bas du corps.

Josh Bailey, Anders Lee, Ross Johnston, Adam Pelech et Andy Greene sont tous en protocole, les deux derniers entrant après les résultats des tests samedi. Ryan Pulock est également absent pour quatre à six semaines en raison d’une blessure. Ainsi, le test positif de Bellows et la blessure de Nelson font que huit joueurs sont absents, dont six ont besoin de tests négatifs consécutifs pour revenir.

Nelson mène les Islanders avec neuf buts.

« Cela m’a été demandé plusieurs fois en privé, toutes ces années que vous êtes dans le métier, avez-vous déjà vécu cela ? C’est sans réfléchir, non », a déclaré le directeur général Lou Lamoriello avant le match. « Et ce que vous faites, c’est simplement vous assurer de rester calme pendant tout ce temps, de regarder toutes les options que vous avez éventuellement et de ne traiter que les choses sur lesquelles vous avez le contrôle.

« La LNH contrôle si le match est joué ou non, donc nous ne nous impliquons pas… Ils ont un dossier sur le nombre de joueurs que nous avons, alors je leur fais confiance qu’ils prendront la bonne décision en ce qui concerne le match. [being] joué ou non joué.

Étant donné que Beauvillier était de retour, l’équipe n’a pas eu besoin de passer des commandes de Bridgeport. On pensait plus tôt dans la journée qu’Anatoli Golyshev, qui a été retiré de l’alignement de l’équipe de la LAH, pourrait jouer pour les Islanders dimanche soir, mais le faux positif a rendu cela inutile.

Les Islanders ont finalement rompu une période sèche en avantage numérique samedi, Nelson les plaçant sur le tableau pour la première fois au mois de novembre à cinq contre quatre. Mais ce succès avait autant à voir avec les six essais que Calgary a donnés aux Islanders qu’autre chose, et l’équipe n’a pas réussi à se convertir sur trois essais en avantage numérique contre Toronto.

Les Maple Leafs ont également marqué un but en désavantage numérique – le troisième que les Isles ont accordé cette saison. Du côté positif, le désavantage numérique a été clinique, refusant les entrées en zone propre de Toronto à chacun de leurs trois essais sur l’avantage d’un homme.

Mais quand les îles ont elles-mêmes joué le jeu de puissance, elles n’ont rien pu faire.

« Souvent, c’est l’exécution et l’effort », a déclaré Trotz. «Et si l’une de ces deux choses échoue, vous obtenez de mauvais résultats. … Ce soir, nous n’avons pas généré grand-chose, nous n’avons pas eu l’exécution.

Josh Bailey reste en Floride, après avoir été testé positif lorsque l’équipe était sur la route la semaine dernière.