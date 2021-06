Kieffer Moore comparé aux stars de l’ex-Angleterre Alan Shearer et Jamie Vardy et pressenti pour le transfert en Premier League alors que le Pays de Galles se bat pour faire match nul contre la Suisse à l’Euro 2020

Kieffer Moore a marqué un but “à la Alan Shearer” alors que sa tête plongeante a vu le Pays de Galles se battre pour un match nul 1-1 contre la Suisse à Bakou.

L’attaquant de Cardiff a mis la tête sur le centre de recherche de Joe Morrell depuis la droite pour annuler le premier match de Breel Embolo lors de la rencontre Euro 2020.

C’est ce que signifie marquer lors d’un championnat d’Europe

Le but était comme regarder Alan Shearer, dit Dean Saunders

Cela a rendu fous les supporters gallois qui ont fait le voyage en Azerbaïdjan et l’ancien international des Dragons Dean Saunders était un coca hoop car il a également qualifié le manager Rob Page de “génie” pour avoir joué Moore.

« Robert Page, un génie ! Nous pensions tous qu’il allait jouer Harry Wilson, mais il est resté avec Kieffer Moore et c’est pourquoi il est là », a déclaré Saunders dans un commentaire pour talkSPORT.

« Un corner court, un bon ballon et c’est une belle tête de Moore. Il a attaqué le ballon, c’est à la manière d’Alan Shearer, il l’a juste guidé.”

Lorsque le Pays de Galles s’est qualifié pour les demi-finales de l’Euro 2016, Moore jouait au football hors championnat avec Forest Green Rovers.

Maintenant Moore est un héros national

Cela a été un voyage pour l’attaquant de 6 pieds 4 pouces et Saunders compare sa carrière à celle de Jamie Vardy alors qu’il soutenait Moore pour obtenir un transfert en Premier League.

« Kieffer Moore, qu’est-ce qu’il fait, 6 pieds 4 pouces ? Il ne restera pas longtemps à Cardiff. Je sais que Mick McCarthy ne me remerciera pas d’avoir dit ça…

«Sa présence dans la surface, quand vous avez un gros attaquant, ce que les gens oublient parfois, ce n’est pas seulement qu’ils marquent, et même s’ils ne marquent pas, ils empêchent les défenseurs de diriger le ballon hors de la surface. Ainsi, vous pouvez amener d’autres joueurs dans la zone et le ballon tombe pour eux.

“Peter Crouch avait l’habitude de faire ça, il avait l’habitude de venir et c’était parfois le chaos. Il créerait le chaos dans la boîte.

«Son objectif, c’était en dehors du terrain d’entraînement. Ils prennent court, ils frappent un centre et Moore traverse déjà le point de penalty, et c’est l’un de ces grands coups de tête de sa part.

“Je sais que c’est un joueur de Cardiff et je veux que Cardiff réussisse, mais je pense que Kieffer Moore va finir en Premier League.

«Un peu plus d’entraînement avec lui, un peu plus de temps, il a commencé en dehors de la ligue et lorsque des joueurs hors ligue continuent à jouer plus haut, comme Jamie Vardy, ils sprintent naturellement et travaillent dur.

«Ils devaient tous gagner leur vie là-bas avec 300 ou 400 £ par semaine, où si vous n’essayez pas, le directeur vous jettera.

“Donc, il a ça en lui, ce ne sont que les autres éléments maintenant, la finesse et un peu de coaching pour savoir quand il sera dos au but, je pense qu’il jouera en Premier League.”

C’était un bon point pour le Pays de Galles, mais il y a de quoi réfléchir avant leur deuxième match de mercredi

Moore a forcé Yann Sommer à effectuer un superbe arrêt au début, mais la Suisse a eu plus d’occasions en première mi-temps dans un match où les Gallois ont tenté leur chance. Fabian Schar et Haris Seferovic se sont approchés de près, tandis qu’Emolo aurait pu gagner un penalty.

Les Suisses ont pris une avance méritée juste après la pause alors qu’Embolo hochait la tête dans le coin de Xherdan Shaqiri depuis la droite – le but à venir quelques instants après que Danny Ward ait brillamment refusé l’effort d’Emolo depuis le bord de la surface.

.

Saunders a qualifié le Pays de Galles de “pauvre” alors qu’Embolo a donné l’avantage à la Suisse

La Suisse aurait dû doubler son avance quand Embolo s’est occupé de Kevin Mbabu, tandis que l’effort intelligent d’Embolo s’est enroulé juste à côté du poteau à la 65e minute.

L’équipe de Page a fait payer à la Suisse son manque de sang-froid alors que Moore atteignait le niveau du Pays de Galles. Un court corner a été joué à Morrell et son centre a trouvé Moore qui s’est faufilé pour traverser une foule et au-delà de Sommer.

Il semblait que la Suisse avait remporté une victoire à la mort, mais la volée de Mario Gavranovic à bout portant a été refusée pour hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR. Pendant ce temps, Ward a renversé la tête d’Emolo au-dessus de la barre dans le temps d’arrêt.