Kieffer Moore jouait au football hors championnat pendant l’Euro 2016, mais est maintenant un héros du Pays de Galles pressenti pour le transfert en Premier League alors que la comparaison de Jamie Vardy est faite

Tout Gallois se souviendra exactement de ce qu’il faisait pendant la course magique du Pays de Galles à l’Euro 2016.

Les Dragons ont choqué tout le monde alors qu’ils se sont qualifiés pour les demi-finales en France, notamment en battant la Belgique et bien sûr en faisant mieux que leurs rivaux anglais.

Leur victoire 3-1 sur la Belgique à l’Euro 2016 est probablement le meilleur moment du football gallois

Le pays, mieux connu pour son excellence au rugby, est tombé amoureux du football cet été-là et il est de retour contre les meilleurs d’Europe cinq ans plus tard.

Une partie de la classe de 2016 fait partie de l’équipe de l’Euro 2020, dont Gareth Bale et Aaron Ramsey, mais il s’agit en grande partie d’un nouveau pays de Galles avec des jeunes comme Daniel James, Neco Williams et David Brooks qui devraient être des acteurs clés au cours des prochaines années.

C’était l’un de leurs nouveaux joueurs qui était leur héros lors de leur premier match du tournoi alors que la tête de Kieffer Moore a valu au Pays de Galles un point contre la Suisse.

À 28 ans, Moore n’est en aucun cas un novice dans le jeu, mais son résultat “à la Alan Shearer” samedi dernier a mis en lumière le chemin parcouru.

Moore n’aurait sûrement pas pu imaginer marquer pour le Pays de Galles lors d’un tournoi majeur il y a cinq ans ?

Lorsque le Pays de Galles était sur sa course surprise, le grand attaquant était à Forest Green Rovers, qui n’est pas dans la ligue.

Il a fait un prêt d’un mois au club d’enfance Torquay United en novembre 2016 avant de monter dans les divisions à Ipswich, qui jouait dans le championnat à l’époque.

La plupart de son temps en tant que Tractor Boy a été prêté à Rotherham avant de déménager à Barnsley. C’est dans le Yorkshire que Moore s’est vraiment fait un nom en marquant 23 buts en 55 apparitions.

Une belle saison 2018/19 a vu Moore obtenir sa première convocation au Pays de Galles en mai 2019 avant de faire ses débuts lors d’un match amical contre la Biélorussie en septembre de la même année.

Moore a marqué 19 buts en 2018/19. Une convocation au Pays de Galles suivie à la fin de la campagne

Entre cela, Moore est allé à Wigan mais rejoindrait Cardiff un an plus tard après que les Latics aient été relégués en League One.

Malgré une carrière en club mouvementée, Moore a continué d’impressionner pour le Pays de Galles, marquant lors de ses débuts en compétition alors qu’il marquait lors d’un match de qualification pour l’Euro 2020 contre la Slovaquie.

Avance rapide jusqu’au week-end dernier et il est devenu un héros national vers 15h30 samedi alors que sa tête intelligente a permis au Pays de Galles d’obtenir un point bien nécessaire.

L’ancienne star du Pays de Galles Dean Saunders pense que cet objectif a valu à Moore de passer en Premier League, le comparant à Leicester et à l’ancien attaquant anglais Jamie Vardy.

Le parcours de Vardy de non-ligue à vainqueur de la Premier League et star de l’Angleterre a inspiré de nombreux joueurs qui refusent d’abandonner leurs rêves

« Kieffer Moore, qu’est-ce qu’il fait, 6 pieds 4 pouces ? Il ne restera pas longtemps à Cardiff. Je sais que Mick McCarthy ne me remerciera pas d’avoir dit cela », a déclaré Saunders lors d’un commentaire pour talkSPORT.

«Sa présence dans la surface, quand vous avez un gros attaquant, ce que les gens oublient parfois, ce n’est pas seulement qu’ils marquent, et même s’ils ne marquent pas, ils empêchent les défenseurs de diriger le ballon hors de la surface. Ainsi, vous pouvez amener d’autres joueurs dans la zone et le ballon tombe pour eux.

“Je sais que c’est un joueur de Cardiff et je veux que Cardiff réussisse, mais je pense que Kieffer Moore va finir en Premier League.

«Un peu plus d’entraînement avec lui, un peu plus de temps, il a commencé en dehors de la ligue et lorsque des joueurs hors ligue continuent à jouer plus haut, comme Jamie Vardy, ils sprintent naturellement et travaillent dur.

«Ils devaient tous gagner leur vie là-bas avec 300 ou 400 £ par semaine, où si vous n’essayez pas, le directeur vous jettera.

“Donc, il a ça en lui, ce ne sont que les autres éléments maintenant, la finesse et un peu de coaching pour savoir quand il sera dos au but, je pense qu’il jouera en Premier League.”

Moore peut-il montrer ce qu’il peut faire contre la Turquie et l’Italie ?