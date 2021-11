Kieran Culkin a presque joué un personnage différent à la succession

La succession aurait pu être très différente.

Dans la comédie dramatique HBO, Kieran culkin joue le plus jeune fils du magnat des médias Logan Roy, le paresseux, intitulé et souvent ricanant Roman Roy. Mais les directeurs de casting avaient à l’origine un rôle différent pour l’acteur en tête.

« Ils voulaient que je lis pour Cousin Greg », a déclaré Culkin, 39 ans, dans une interview sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon le vendredi 5 novembre, « ce pour quoi je ne me sentais pas bien ».

Il a poursuivi: « Ils m’ont demandé de lire pour Greg. Je savais que j’avais tort … normalement, dans n’importe quel autre script, je me dirais: » OK, je ne suis pas bon pour le rôle, je vais fermer ça, je vais continuer à lire, « mais j’ai juste aimé le script, alors j’ai continué à lire, j’étais comme, » Oh, il y a ce gars, « dont la première ligne est quelque chose que je ne peux pas dire sur votre Spectacle. »

Culkin a ensuite changé d’avis en disant: « Il dit: » Hé, hé, mère de famille « , et j’ai pensé, eh bien, j’aime bien ce gars. J’aime sa façon de parler. Je peux le faire. «