Kieran Culkin a presque joué un rôle différent dans Succession

Nous connaissons et aimons Kieran Culkin dans le rôle de Roman Roy dans Succession, mais il s’est presque retrouvé avec un rôle différent.

L’acteur, 39 ans, incarne le fils du titan des médias Logan Roy dans la série HBO. Cependant, il a d’abord été invité à auditionner pour le rôle du cousin Greg.

Le cousin étranger Greg est interprété par Nicholas Braun dans la série à succès sur la famille en conflit.

Apparaissant dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Kieran a déclaré: «Ils voulaient que je lise pour le cousin Greg, ce pour quoi je ne me sentais pas bien.

« Ils m’ont demandé de lire pour Greg et je savais que j’avais tort, et normalement dans n’importe quel autre script, je me dirais: » OK, je ne suis pas bon pour le rôle. Je vais le fermer, je ne vais pas continuer à lire.

« Mais j’ai juste aimé le script, alors j’ai continué à lire et je me suis dit: » Oh, il y a ce gars, dont la première ligne est quelque chose que je ne peux pas dire dans votre émission. « ‘

https://www.youtube.com/watch?v=8D3riv3RhRc

Il a poursuivi: « Et je me suis dit: » Eh bien, j’aime un peu ce gars. J’aime sa façon de parler. Je peux le faire. »‘

Lorsqu’il a demandé à auditionner pour Roman, on a dit à Kieran que les producteurs n’avaient pas encore auditionné pour ce rôle.

« Mais je me suis en quelque sorte mis sur bande de toute façon et je l’ai envoyé », a-t-il admis.

Il est difficile d’imaginer Kieran comme quelqu’un d’autre que Roman (Photo : HBO/Kobal/REX/Shutterstock)

Après avoir envoyé trois scènes à l’équipe de casting, il a décroché le rôle.

La star de Home Alone n’est pas triste d’avoir raté Greg, car il a dit que Nicholas était « fantastique » dans le rôle.

Ailleurs, l’acteur américain a récemment fait la une des journaux après avoir déclaré qu’il souhaitait déménager au Royaume-Uni – mais sa femme britannique n’est pas si enthousiaste.

Kieran – qui partage deux enfants avec Jazz Charlton – rêve de décrocher un rôle dans le West End pour convaincre sa femme depuis huit ans de s’installer de l’autre côté de l’étang.

Succession est revenue à HBO et Sky Atlantic pour une troisième série le mois dernier après des retards prolongés dus à la pandémie de coronavirus.

Les nouveaux épisodes font suite à la conférence de presse explosive du frère de Roman, Kendall, au cours de laquelle il a fait des allégations sur la complicité de leur père dans des crimes et des fautes commises dans la division croisières de l’entreprise.

Succession est disponible en streaming sur Sky Atlantic et MAINTENANT au Royaume-Uni.

