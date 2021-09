Kieran Culkin & Jazz Charton de Succession accueillent bébé n° 2

in

METTRE À JOUR: Il est là! Kieran culkin et Jazz Charton sont officiellement parents d’un petit garçon.

Le vendredi, sept. Le 17, Jazz a annoncé la naissance de leur fils sur Instagram. “Un mois avec notre parfait petit homme le 8.17.21”, a-t-elle légendé une série de photos de famille, ajoutant : “#gettheepidural”

Obtenez plus de détails sur le parcours parental de Kieran et Jazz et regardez les photos ci-dessous !

______

La ligne de succession s’agrandit !

Kieran Culkin, 38 ans, attend son deuxième enfant avec sa femme depuis sept ans, Jazz Charton. Elle a partagé le joyeuse nouvelle sur Instagram le jeudi 20 mai en publiant des photos d’elle dans une robe noire fluide qui révélait son baby bump.

Jazz a posé dans les rues de la ville avec leur fille Kinsey sioux, qui a également enfilé une robe de printemps. Elle a sous-titré la mini séance photo “34” avec un emoji de gâteau et un emoji d’éclosion de poussins, qui ont apparemment marqué son 34e anniversaire.

Elle et la star de Succession (vous le connaîtrez sous le nom de Romulus “Roman” Roy) ont accueilli Kinsey en septembre 2019.