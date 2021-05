Kieran Hayler et sa fiancée Michelle Penticost révèlent le sexe de leur bébé ⋆ .

Kieran Hayler et Michelle Penticost attendent un petit bubba

Kieran Hayler et sa fiancée Michelle Penticost ont annoncé le sexe de leur bébé à naître dans une douce révélation.

Le couple a été rejoint par sa famille et ses amis dans leur maison du West Sussex pour une fête spéciale, y compris le fils de Michelle, Valentino, et les enfants de Kieran, Jett et Bunny, qu’il partage avec son ex Katie Price.

Ils ont fait savoir qu’ils allaient avoir un garçon en faisant éclater un ballon noir qui avait des confettis bleus qui coulaient.

Le couple devrait accueillir son premier enfant avec Michelle qui doit accoucher en août.

Annonce de la nouvelle à OK ! Magazine, Kieran a déclaré: “ C’est bien de réunir des familles, comme Michelle et Valentino avec moi, Jett et Bunny. Cela nous rassemblera comme une famille entière et nous cimentera pour toujours.

Michelle a ajouté: “Nous sommes vraiment ravis d’annoncer nos nouvelles au monde. Nous l’avons découvert au cours de la dernière semaine de novembre.

Kieran a félicité sa fiancée pour la façon dont elle a géré les nausées matinales jusqu’à présent et a déclaré: «Elle a très bien réussi. Je suis vraiment fier d’elle.

Le joueur de 33 ans a également révélé comment il avait trouvé la coparentalité de Jett et Bunny avec Katie et a déclaré qu’ils ne communiquaient que “ à propos des enfants ”.

Kieran et Michelle se sont fiancés il y a un an lors de vacances romantiques aux Maldives.

Une source a déclaré à l’époque: “Il savait qu’il voulait faire ça depuis des lustres, mais voulait attendre le moment parfait.

Plus : Kieran Hayler



‘[Kieran is] vraiment désireux de finaliser le divorce maintenant parce qu’il a hâte d’épouser Michelle. Il aime sa vie avec elle et veut la rendre officielle.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2018 après s’être rencontré dans la cour de récréation de l’école de leurs enfants.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Cody Simpson s’exprime sur la séparation de Miley Cyrus : “Ce n’était qu’une de ces phases”



PLUS : Michelle Heaton remercie Katie Price pour l’intervention qui lui a « sauvé la vie » alors qu’elle quitte la cure de désintoxication

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();