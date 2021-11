Kieran Hayler tout sourire alors qu’il sort au milieu du drame de Katie Price

Kieran et Michelle étaient tout sourire (Photo: .)

Kieran Hayler a été photographié en train de sourire avec sa fiancée Michelle Penticost au milieu du drame avec son ex-femme Katie Price.

Le père de trois enfants, 34 ans, a posé aux côtés de Michelle, 40 ans, alors que le couple assistait à l’événement annuel Christmas Wonderland Lakeside au Lakeside Shopping Center mardi soir.

S’emballant au chaud, les deux hommes se sont tenus la main pendant qu’ils appréciaient l’événement.

Leur apparition intervient après que Kieran, qui a épousé Katie en 2013 et s’est séparée d’elle en 2018, aurait soulevé des inquiétudes après qu’il a été suggéré que Katie et son fiancé Carl Woods se marieraient à Las Vegas après avoir obtenu une licence de mariage.

Kieran, ainsi que l’ex-mari de Katie, Peter Andre, avec qui elle partage ses enfants Junior et Princess, auraient envoyé des lettres juridiques à la star de My Crazy Life.

Katie et Kieran partagent leurs enfants Jett et Bunny.

Un ami a déclaré à MailOnline que « Kieran et Peter sont livides » et qu’ils sont « complètement dans le dos de tout le monde ».

« Pete a déjà envoyé des lettres juridiques aujourd’hui.

Kieran et Katie partagent leurs enfants Jett et Bunny (Photo: WireImage)

« Kieran pense qu’elle donne la priorité à Carl … et l’a fait parce que tout ce qui l’intéresse, c’est sa relation avec lui. »

Kieran s’est également exprimé publiquement en déclarant au Sun: « Je suis très triste pour mes enfants qu’ils ne puissent pas être là avec leur mère. Mais je dois les garder en sécurité et les protéger. J’ai à cœur leurs meilleurs intérêts.

Katie a riposté à ses deux ex lors de son séjour à Vegas avec Carl, écrivant sur Instagram: « Tout d’abord, je tiens à préciser que Peter et Kieran ont contribué à l’état de ma santé mentale », a-t-elle déclaré.

« Je vous demande à tous les deux de bien vouloir me laisser tranquille maintenant et d’arrêter de gagner de l’argent avec mon nom. »

Peter a ensuite partagé un message crypté sur Instagram disant: « Je ne fais pas d’histoires. ce n’est pas mon sac. Je ne m’implique jamais.

«Je pensais juste que je ferais savoir à toute personne intéressée. Bien essayé quand même.’

Carl a insisté sur le fait que lui et Katie ne se marient pas à Las Vegas (Photo : Instagram/katieprice)

Cependant, depuis que le drame s’est déroulé, Carl, qui a proposé à Katie en avril, a insisté pour que lui et Katie ne se marient pas à Las Vegas.

Il a écrit sur Instagram: « Je peux confirmer que @KatiePrice et moi ne nous marions pas à Vegas et ne l’avons jamais été [sic].

« Cependant, une licence de mariage de 102 $ (75 £) a provoqué un pur carnage et a excité les médias et s ** t. »

Carl a également semblé faire référence au mariage de Katie à Las Vegas avec Alex Reid en 2010, ajoutant dans un article suivant: « Je veux dire, j’ai toujours dit que je ne ferais rien de similaire ou de même à ce qui a été fait auparavant. »

Katie, 43 ans, et Carl, 32 ans, ont été aperçus en train de récupérer une licence de mariage mercredi matin, lors d’un rendez-vous de 15 minutes au bureau des licences de mariage du comté de Clark.

