Kieran McKenna et Michael Carrick ne sont pas respectés par les joueurs de Manchester United – Man United News And Transfer News

L’équipe de Manchester United n’a pas une confiance totale dans son équipe d’entraîneurs, selon un nouveau rapport.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer délègue presque entièrement les responsabilités de formation à son équipe d’entraîneurs, composée principalement de Michael Carrick et Kieran McKenna, entre autres.

Et les références et l’expérience de ces deux entraîneurs, comme discuté dans un article ici récemment, sont parfois remises en question par les joueurs, selon ..

« Des sources proches de plusieurs joueurs seniors ont déclaré qu’elles pensaient que la formation pourrait être dirigée par des entraîneurs ayant une plus grande expérience de l’élite », indique le rapport.

« L’expérience précédente de McKenna avait été d’entraîner des équipes de moins de 18 ans à Tottenham puis à United, avant que Mourinho ne le promeuve dans son équipe première.

«On a dit à l’Athletic que son approche pouvait parfois être magistrale. Il peut y avoir ou non de la substance à cela, mais ce sont également des plaintes familières des joueurs lorsque les résultats commencent à changer.

«Un associé bien placé a déclaré que McKenna avait le potentiel pour gérer un club de Premier League parmi les six premiers, tel est son niveau de diligence et de recherche lors de la préparation. D’autres, cependant, se demandent s’il possède le charisme requis.

« Très occasionnellement, Solskjaer ou Phelan laisseront agressivement déchirer les vestiaires, comme après la défaite 3-2 au match retour contre la Roma en demi-finale de la Ligue Europa en avril (United avait remporté le match aller 6-2 à domicile) ou à la mi-temps récemment contre Villarreal, mais ce n’est pas la personnalité de McKenna.

« Plus d’une source bien placée a insisté sur le fait que McKenna impose le respect des joueurs à travers la manière dont il est configuré, mais a admis que lorsqu’il leur demande de dépasser une zone de confort, ils pourraient inconsciemment remettre en question son pedigree. »

L’exposé de . donne le sentiment que, même si les joueurs doutent peut-être des références de Carrick et de McKenna, Carrick a une personnalité plus accommodante, ce qui signifie qu’il est plus accepté que l’ancien homme de l’académie de Tottenham.

De nombreuses critiques récentes d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de United ont fait référence à l’équipe d’entraîneurs dont il dispose et s’il s’agit de l’aspect le plus faible de sa gestion.

L’ancien joueur et entraîneur Nicky Butt aurait déclaré que Solskjaer ne microgère pas et délègue beaucoup.

Cependant, « certaines sources . ont parlé pour penser que l’approche collégiale signifie que l’ancien attaquant de 48 ans n’est pas assez décisif à certains moments clés ».

En d’autres termes, l’approche sans intervention de Solskjaer en matière de coaching ne fonctionnera que si les personnes en qui il a confiance pour faire le travail le livrent. Que Carrick et McKenna fassent cela est de plus en plus remis en question, même, semble-t-il, par les joueurs de Manchester United.