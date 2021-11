Kieran McKenna laissé à l’échec sans le soutien d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Avec une série de mauvais résultats et peu à montrer dans les performances, de nombreuses questions ont été soulevées sur l’entraînement de Manchester United.

Le coaching n’est pas dirigé par Ole Gunnar Solskjaer, ni même par son numéro deux Mick Phelan, mais la responsabilité a été laissée uniquement sur les épaules du jeune Kieran McKenna.

L’ancien capitaine des jeunes de Tottenham et d’Irlande du Nord était lui-même un joueur très apprécié, mais une blessure chronique à la hanche a mis fin à sa carrière à seulement 22 ans.

Désespéré de rester impliqué dans le jeu, McKenna est immédiatement passé à l’entraînement, un match parfait pour l’Irlandais du Nord qui a été décrit par son ancien entraîneur comme « le type curieux » et quelqu’un « qui le pimenterait de questions et chercherait une compréhension détaillée des séances d’entraînement . «

Travaillant initialement à l’académie de Tottenham, McKenna est allé à l’Université de Loughborough pour obtenir un diplôme en sciences du sport. Pendant qu’il y était, il entraînerait l’équipe universitaire et assumerait des rôles dans des non-ligues et dans les académies de Nottingham Forest et de Leicester City.

Un étudiant passionné du jeu, si désireux d’apprendre McKenna entraînait 10 séances et trois matchs par semaine.

Désespéré d’apprendre différentes visions du jeu, le jeune entraîneur a également passé ses étés à l’étranger à New York avec une équipe de la NCAA, quatre mois avec les Whitecaps de Vancouver et a effectué de nombreuses études de placement dans des clubs européens.

Ce travail acharné est ce qui a ramené McKenna à Tottenham en tant qu’entraîneur des moins de 18 ans et où il a été chargé de mettre en place leur département d’analyse de l’académie.

Pourchassé par Liverpool, c’est finalement Manchester United qui a réussi à débaucher le très apprécié entraîneur des Spurs.

Il n’a pas fallu longtemps pour que ses efforts soient remarqués par Jose Mourinho qui le promeut au sein de l’équipe d’entraîneurs de sa première équipe. Mourinho a dit de lui « qu’il est intelligent ce gamin – il écoute, apprend », après que McKenna l’ait initialement impressionné en prenant des notes sur l’entraînement de Mourinho et en essayant de mettre en œuvre le même style chez les moins de 18 ans.

Donc, avec un entraîneur très apprécié par certains des meilleurs esprits tactiques du jeu, où le problème se pose-t-il ?

La plupart des 12 années de McKenna en tant qu’entraîneur se sont déroulées au niveau des jeunes, ce qui lui a permis d’apprendre constamment au plus haut niveau. Un fait parfaitement raisonnable quand il a quelqu’un comme Mourinho pour lui donner des cours, mais le style sans intervention de Solskjaer a donné à McKenna la responsabilité exclusive de diriger l’entraînement de United.

Avec des rumeurs selon lesquelles McKenna aurait du mal à faire passer ses enseignements sans traiter les joueurs comme des enfants, après tout, c’est de là que vient son expérience, il a également reçu les éloges de Raphael Varane, de classe mondiale, qui a déclaré que les séances d’entraînement de McKenna étaient « très détaillées ».

Ainsi, alors que McKenna a été plongé dans le grand bain, cela soulève la question de savoir ce que fait le véritable manager.

On dit qu’il se considère davantage comme un directeur général à l’américaine, on ne sait pas exactement ce que Solskjaer et Phelan apportent à la table.

Ceux qui connaissent bien les sports américains et canadiens sauront que le directeur général est en grande partie responsable des transactions des joueurs et des négociations pour les contrats des joueurs. Le directeur général est également responsable de l’embauche et du licenciement des entraîneurs ainsi que de la supervision de l’ensemble du département sportif.

Le problème, c’est que ces rôles sont couverts par Matt Judge qui est en charge des négociations contractuelles et Ed Woodward qui est en charge des finances, de l’embauche et du licenciement du personnel. Ensuite, il y a les directeurs du football, John Murtough et Darren Fletcher, qui sont en charge des opérations et de la structure globales du football du club.

Donc, s’il y a déjà quatre personnes remplissant ces rôles, est-il nécessaire que le manager et l’assistant manager les remplissent également ? D’autant plus que cela laisse un jeune entraîneur, bien qu’extrêmement apprécié, qui a du mal à s’habituer à se voir confier toutes les responsabilités d’entraîneur dans sans doute le plus grand club du monde.

En fin de compte, McKenna a montré à travers les niveaux qu’il était un entraîneur très talentueux, mais il a été abandonné par le club. À une époque où il devrait être encadré par un manager expérimenté, il a été jeté sous le bus par un inexpérimenté qui est apparemment incapable de faire le travail lui-même.