Kieran McKenna nommé nouveau patron d’Ipswich Town

Ipswich Town a confirmé avoir nommé l’entraîneur de l’équipe première de Manchester United, Kieran McKenna, comme nouveau manager.

Le joueur de 35 ans a rejoint le club pour un contrat de trois ans et demi et s’entraînera pour la première fois lundi.

Martyn Pert, qui était également membre du personnel de l’arrière-boutique à Old Trafford, rejoint McKenna à Portman Road.

‘Très respecté’

Bien qu’il s’agisse de son rôle d’entraîneur, l’Irlandais du Nord est bien connu dans le football.

McKenna a gravi les échelons à Old Trafford – en prenant d’abord en charge les équipes de l’académie – avant de devenir assistant d’Ole Gunnar Solskjaer sous le régime de Jose Mourinho.

S’adressant au site Web du club d’Ipswich Town, le directeur général Mark Ashton a déclaré: «Je suis ravi d’accueillir officiellement Kieran et Martyn au club.

« Kieran est un jeune entraîneur très respecté qui travaille au plus haut niveau du football anglais et avec l’un des plus grands clubs du football mondial depuis plusieurs années à Manchester United.

«Il vient au club avec un pedigree dans le jeu et avec des projets passionnants sur la façon dont il va faire avancer l’équipe. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il y avait une claire entente sur la façon dont nous allons mettre en œuvre la vision de ce club de football. »

De grandes attentes

Arrivant avec de grandes attentes, McKenna sera chargé d’apporter un succès instantané à Portman Road.

Les Tractor Boys ont connu une première moitié de saison difficile et sont actuellement 12e du classement de League One.

Aux côtés de son assistant, les fans espèrent pouvoir encore atteindre les play-offs cette saison, voire pousser tardivement les promotions automatiques.

À son arrivée, McKenna a déclaré: « Je tiens à remercier Mark Ashton et les propriétaires d’avoir fait confiance à moi et à Martyn pour faire avancer le club »,

« Quitter un club comme Manchester United était évidemment une décision difficile, mais je crois fermement en l’opportunité de construire quelque chose ici.

« Cela semble être le bon moment, le bon projet et le bon club pour faire mes premiers pas dans la gestion de la première équipe.

« Pour l’instant, l’équipe doit se concentrer sur un match énorme samedi. Après ça, j’ai hâte de rencontrer tout le monde et de me mettre au travail.

