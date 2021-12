Kieran McKenna quitte Man United pour devenir manager d’Ipswich Town – Man United News And Transfer News

Kieran McKenna a quitté Manchester United.

Des rumeurs plus tôt dans la journée que nous avons rapportées ici indiquaient que le premier entraîneur de l’équipe avait été approché par Ipswich Town pour devenir leur nouveau manager.

Et alors que cela semblait être une histoire qui mettrait quelques jours à se démêler, McKenna a annoncé son départ de Manchester United quelques heures plus tard avec la confirmation officielle qu’il allait prendre la barre du club d’East Anglian.

« Le joueur de 35 ans rejoint le club de League One avec un contrat de trois ans et demi en remplacement permanent de Paul Cook, bien que John McGreal ait été en charge par intérim », a rapporté le site officiel de United ce soir.

« L’équipe du Suffolk doit affronter Sunderland à domicile samedi. »

Le directeur du football de United, John Murtough, a déclaré :

« Kieran est un entraîneur extrêmement talentueux qui a été un véritable atout pour le club pendant son séjour ici. Travaillant avec les moins de 18 ans, il a joué un rôle déterminant dans le développement de plusieurs de nos jeunes joueurs, qui sont ensuite devenus des habitués de l’équipe première.

«Il est ensuite devenu un élément clé de la configuration de l’entraîneur de l’équipe première, où son approche détaillée et son travail acharné ont été valorisés et importants.

« Maintenant, il a la chance de tracer sa propre voie en tant que manager et tout le monde à Manchester United lui souhaite le meilleur. »

McKenna a dit :

« Ce fut un grand honneur de travailler pour Manchester United ces cinq dernières années. Lorsque je suis arrivé en tant qu’entraîneur principal des moins de 18 ans en 2016, j’ai eu le privilège de travailler au sein d’un système de développement de la jeunesse de premier plan, en entraînant d’excellents talents dans un environnement vraiment fantastique.

« Je serai toujours reconnaissant envers Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer. J’ai tellement appris au cours des quatre dernières années et ce fut un plaisir de faire partie d’un groupe d’employés aussi dévoué. Je tiens à remercier Ralf Rangnick, j’ai vraiment apprécié le peu de temps que j’ai passé avec lui et j’apprécie vraiment sa compréhension tout au long de ce processus.

« Depuis le début de ma carrière d’entraîneur, mon ambition ultime a toujours été de passer à la gestion du football… Je tiens à remercier le personnel et les joueurs avec qui j’ai travaillé au fil des ans et, bien sûr, je souhaite à Ralf et à cet incroyable club tous le meilleur pour l’avenir.

Il a également été confirmé sur le site officiel du club que l’entraîneur Martyn rejoindra McKenna en tant que directeur adjoint d’Ipswich.