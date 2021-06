Kieran Tierney a été raté contre la République tchèque, dit Andy Robertson, mais l’Écosse n’a pas mal joué

Le capitaine écossais Andy Robertson espère que Kieran Tierney est prêt à affronter l’Angleterre et a admis que l’équipe l’avait manqué contre la République tchèque.

Les hommes de Steve Clarke disputaient leur premier match dans un tournoi international majeur en 23 ans, mais le doublé de Patrik Schick – dont un incroyable but à mi-parcours – a assuré une victoire 2-0 aux visiteurs.

.

Robertson et co. ont été vidés après avoir échoué à produire un résultat digne de l’ambiance de carnaval à Hampden Park

Et Robertson a admis après le match que c’était un résultat difficile à obtenir, reconnaissant que l’Écosse doit être plus clinique si elle veut passer aux huitièmes de finale.

« C’est une journée vraiment difficile et une journée émouvante pour nous tous. L’accumulation de voir tant de gens nous accueillir, l’accueil que nous avons reçu était incroyable », a déclaré le skipper écossais à talkSPORT.

« Nous devions produire le résultat et malheureusement nous ne l’avons pas fait et c’est difficile à accepter. Nous devons réagir rapidement et nous préparer pour le match de vendredi.

« C’est difficile de mettre le doigt dessus tout à l’heure, tout le monde dans le pays voulait partir du bon pied.

“Avec notre taille [in the team] nous ne devrions pas encaisser de buts sur des coups de pied arrêtés ou des deuxièmes ballons. Malheureusement le garçon [got a good header and it went into the bottom corner.

.

Scotland fans ensured Hampden was full of noise but they went home gutted

The setbacks came before the match even started for Scotland with Kieran Tierney having to sit out and Robertson admitted the team missed the Arsenal man.

Robertson added: “KT is a fantastic player and we ended up going with three centre-backs.

“You don’t get the drive of KT. He overlaps me and sometimes he’s the furthest forward. He just wasn’t right and didn’t make it. It’s day-by-day unfortunately. He’s giving himself every possible chance to play.

“It’s important he doesn’t take any risks and hopefully he’s ready for Friday [against England]. “

Robertson a peut-être identifié les lacunes de l’Écosse, mais Dean Ashton de talkSPORT estime qu’elles ont été défaites par quelque chose qui ne peut pas être légiféré, le deuxième but de Shick étant un moment de génie.

L’incroyable frappe de Schick sera sûrement l’objectif de l’Euro 2020

“Je ne pensais pas que c’était une mauvaise performance, vraiment pas”, a déclaré Ashton. L’énergie était fantastique, ils ont créé des occasions.

« Je ne pense pas qu’ils étaient particulièrement pires que les Tchèques, je pensais que c’était assez équilibré.

«Je pensais que Schick était incroyable. Ses deux finitions. Le premier… c’est une finition ridicule car il a été entre deux défenseurs centraux. Il essaie de jeter un coup d’œil et de le guider, c’est une tête incroyable. Et le deuxième but était un effort unique en carrière.

.

Tierney aurait presque certainement commencé le match s’il avait été en forme

Pendant ce temps, John McGinn pense que l’Écosse est toujours capable de se qualifier hors du Groupe D – mais reconnaît que ce sera une tâche difficile.

Aucune équipe écossaise n’a échappé à un groupe lors d’un tournoi majeur – et les chances du côté de Clarke de mettre fin à cette longue tendance de sorties anticipées semblent éloignées après avoir fait le pire début possible pour le Championnat d’Europe de cet été.

McGinn sait que le résultat signifie que l’Écosse n’a désormais aucune marge d’erreur lors de ses deux derniers matchs contre l’Angleterre et la Croatie.

« Je ne pense pas que ce soit un test de réalité. Dans l’ensemble, nous avons plutôt bien joué, il y a des choses que nous pouvons améliorer, mais c’est le premier match du tournoi », a déclaré le milieu de terrain d’Aston Villa à STV.

.

Le coéquipier de Robertson, John McGinn est toujours optimiste quant au fait que l’Écosse peut se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi

« Nous avons deux matchs pour corriger ce que nous devons corriger et il est important que nous ne boudions pas trop. Nous devons le faire à la dure maintenant.

« Pour nous donner une chance de sortir de ce groupe, nous savons que nous devons obtenir au moins un point vendredi.

“Nous savons ce que nous devons faire, nous devons obtenir quelque chose à Wembley, c’est de notre faute car nous avons eu l’opportunité d’obtenir un bon résultat aujourd’hui.

«Mais nous pouvons soit bouder, soit retrousser nos manches et aller faire une performance et obtenir un résultat dont nous sommes capables.

“Je pense qu’il y avait suffisamment de choses dans le jeu pour que nous soyons positifs, nous avons créé ces occasions, il s’agit donc simplement de les saisir et j’espère qu’ils entreront vendredi.”