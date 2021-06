Kieran Tierney de retour, Luke Shaw et Reece James commencent, mais il est peu probable que Harry Maguire commence

in

L’Angleterre poursuit sa campagne pour l’Euro 2020 avec un affrontement d’Auld Enemy contre l’Écosse vendredi.

Il s’agit du plus ancien match international au monde, joué pour la première fois en 1872 à Hamilton Crescent, Glasgow – et vous pouvez suivre toute l’action en direct sur talkSPORT et talkSPORT 2.

.

Angleterre vs Ecosse est le match de groupe de l’Euro 2020 que nous attendions tous

Bien qu’il y ait 40 places entre l’Angleterre et l’Écosse dans le classement mondial de la FIFA, la sensation de derby est susceptible d’égaliser quelque peu les chances.

Marcus Rashford, qui a quitté le banc pour la première victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie, a comparé l’affrontement à certaines des plus grandes rivalités de clubs dans lesquelles il a joué.

“Je pense que dans le football, tout le monde veut être battu tout le monde”, a déclaré l’as de Manchester United.

«Mais dans certains jeux… c’est la façon dont le jeu est réellement joué, l’atmosphère et la foule et combien vous voulez gagner – tout est réuni.

getty

Rashford savoure l’affrontement contre l’Auld Enemy

« Il y a quelque chose d’unique dans ce jeu. C’est similaire aux matchs contre Man City et Liverpool – ce type de matchs vous fait ressentir un sentiment différent.

« Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, car vous abordez chaque match de la même manière. Mais l’accumulation, c’est juste unique et j’ai vraiment hâte d’y être.

L’Écosse a désespérément besoin d’un résultat après sa défaite 2-0 contre la République tchèque lors de son premier match de l’Euro 2020.

Mais comment les deux affrontements pourraient-ils s’aligner pour l’affrontement? talkSPORT.com a le verdict…

Nouvelles de l’équipe d’Angleterre

Après que les Three Lions ont impressionné contre la Croatie lors de leur premier match, il est peu probable que Southgate fasse trop de changements pour le choc contre l’Écosse.

Dean Henderson a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre en raison d’un problème à la hanche, avec Aaron Ramsdale son remplaçant, mais il n’y a pas d’autres préoccupations nouvelles concernant la victoire contre la Croatie.

.

Maguire ne peut pas être risqué par Southgate pour le choc contre l’Écosse après avoir été absent pendant six semaines en raison d’une blessure à la cheville

Harry Maguire s’est déclaré apte pour le match après s’être remis d’une blessure à la cheville, mais il est peu probable qu’il soit de retour dans le giron après près de six semaines d’absence. Par conséquent, Mings pourrait bien s’associer à nouveau à John Stones en défense.

La capacité de Kieran Trippier sur coups de pied arrêtés l’a vu commencer contre la Croatie à l’arrière gauche, mais il est entendu que Southgate est sur le point de le mélanger dans sa ligne défensive avec Luke Shaw à l’arrière gauche et Reece James à l’arrière droit.

Pendant ce temps, Jordan Henderson revient toujours d’un problème à l’aine et ne devrait pas faire partie du premier XI.

Jack Grealish s’est entraîné seul mardi en raison d’un problème de tibia signalé, mais il ne semble pas que ce soit grave et devrait être dans l’équipe contre l’Écosse.

Un point de départ est cependant peu probable, Sterling et Phil Foden rejoignant très probablement Harry Kane en attaque, et Mason Mount s’apprête à conserver sa place au milieu de terrain, avec Declan Rice et l’impressionnant Kalvin Phillips.

GETTY

Phillips a produit une performance exceptionnelle lors de son neuvième match pour l’Angleterre

Nouvelles de l’équipe d’Ecosse

Quant à la Tartan Army, Kieran Tierney est sur le point de revenir au bercail, son retour de blessure étant un gros coup de pouce pour Steve Clarke.

Le défenseur d’Arsenal, qui a déclaré qu’il était “vidé” de rater le premier match, a été un énorme raté contre la République tchèque après avoir été exclu en raison d’un problème au mollet.

Maintenant en forme, on s’attend à ce qu’il s’intègre directement dans l’équipe à l’arrière droit, Clarke affirmant qu’il “sera disponible pour tout le match”.

Che Adams de Southampton pourrait prendre le départ dans le dernier tiers du peloton, Clarke devant apporter des changements après le résultat d’ouverture décevant.

.

Tierney semble prêt à être en forme pour commencer le match

Stuart Armstrong devrait à nouveau figurer aux côtés de Scott McTominay et John McGinn au milieu de terrain, la star de Villa étant nommée l’homme dangereux pour les Écossais par son coéquipier Jack Grealish.

Il a déclaré à talkSPORT : « L’Écosse est une bonne équipe. John McGinn est un joueur de l’équipe d’Écosse que nous devons surveiller, il est tellement talentueux.

«Mais tant de leurs joueurs le sont. Tierney est l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal, Robertson est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool, il y a John McGinn, Scott McTominay, Billy Gilmour, Stuart Armstrong a connu une bonne saison en Premier League pour Southampton et Che Adams aussi.

« Donc, il y a sept joueurs que j’ai mentionnés qui jouent au football en Premier League semaine après semaine, ils ont tellement de menace.

« En fait, j’ai dit à Ginny [Villa teammate McGinn] qu’ils vont faire quelque chose de similaire à ce qu’a fait le Pays de Galles en 2016, je pense qu’ils ont vraiment une équipe talentueuse.

GETTY

Robertson et co seront encore plus déterminés à battre l’Angleterre à Wembley

Angleterre XI

Est-ce ainsi que l’Angleterre pourrait s’aligner contre l’Ecosse ?

Ecosse XI

Est-ce ainsi que l’Ecosse pourrait s’aligner contre l’Angleterre ?