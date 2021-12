Kieran Tierney est le sac Tesco utilisant le héros d’Arsenal qui est aimé de Conor McGregor et qui devrait être le prochain capitaine des Gunners après la suppression de Pierre-Emerick Aubameyang

Lorsque Kieran Tierney a effectué un transfert de Deadline Day du Celtic à Arsenal à l’été 2019, il est juste de dire qu’il y avait un optimisme prudent entourant l’arrière gauche.

Adoré par les supporters de Bhoys et un habitué de l’équipe écossaise, le joueur de 24 ans a déménagé aux Émirats pour soigner une blessure et cela a été considéré comme un énorme pas en avant.

. – Piscine

Tierney est en passe de devenir une légende à Arsenal

Lorsqu’il a finalement fait irruption dans l’équipe, une autre blessure a freiné sa progression et les fans d’Arsenal ont de nouveau été privés de la vue du Scot à manches courtes se déchaîner sur le flanc gauche.

Pourtant, maintenant dans cette troisième saison, il est clair que Tierney est en train de devenir un joueur de première classe pour le club et le pays.

Et la légende d’Arsenal, Martin Keown, pense que l’arrière latéral devrait être le nouveau capitaine du club après que Pierre-Emerick Aubameyang a été dépouillé du brassard.

Les fans des Gunners avaient cependant depuis longtemps identifié les références de capitaine de Tierney qui étaient pleinement exposées lors du passage de la Premier League à huis clos.

Les supporters pouvaient entendre Tierney aboyer des ordres à ses collègues beaucoup plus expérimentés – n’ayant jamais peur de donner son opinion, comme cela a été exposé contre ses rivaux Tottenham en mars.

« Les garçons, nous devons marquer des points. Combien de chances ? rugit-il après une autre occasion manquée.

.

Tierney a pu être entendu hurler des instructions à ses coéquipiers lors du derby du nord de Londres en mars

Pourtant, il n’y a pas d’ego autour de Tierney, ce n’est pas un joueur à crier pour le plaisir. Il organise simplement ses troupes et exige autant de ses joueurs qu’il attend de lui-même.

L’histoire d’amour entre les fans d’Arsenal et leur humble héros a atteint des niveaux sans précédent avant un match de FA Cup contre Sheffield United au cours de la saison 2019/20 alors qu’il arrivait à Bramall Lane en tenant un sac Tesco contenant ses bottes pour le match.

Si son apparence a crié Sunday League, alors ses performances ont été tout sauf.

Ses exploits en club se sont poursuivis sur la scène internationale, même lorsqu’il est joué quelque peu hors de position. Avec Andy Robertson à la tête de l’équipe de Steve Clarke, Tierney s’est souvent retrouvé dans un dos à trois.

@maxrushden

Tierney a basculé jusqu’à Bramall Lane avec un sac de transport Tesco et les fans l’ont adoré

Toujours le pro accompli, le joueur de 24 ans tire simplement ses chaussettes et produit des performances constantes – notamment en fournissant trois passes décisives contre les îles Féroé en mars.

L’Ecosse a participé à son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde en 1998 en France lors de l’Euro 2020 cet été.

Et bien que la Tartan Army se soit écrasée lors de la phase de groupes, Tierney a commencé et a gardé sa cage inviolée contre « Auld Enemy » à Wembley.

Tierney a de nouveau fait partie intégrante de l’Écosse en remportant une place pour les éliminatoires de la Coupe du monde l’année prochaine avec sa force mentale un aspect clé de son jeu.

Après tout, il s’agit d’un joueur qui s’est cassé la jambe la veille de sa nomination sur le banc de la première équipe du Celtic. La résilience est ancrée dans le tissu même de l’être de Tierney.

.

L’ancien défenseur du Celtic est passé à trois aux côtés d’Andy Robertson à l’arrière

. – .

Tierney s’est luxé l’épaule contre West Ham en décembre 2019

Il n’y a pas que les fans d’Arsenal, du Celtic et de l’Ecosse qui adorent ce défenseur déchaîné et déterminé. En fait, Tierney a complètement transcendé le football et peut citer l’une des plus grandes stars du sport comme un ami proche.

L’ancien champion du monde UFC des deux poids et habitué de la liste Forbes, Conor McGregor, a développé un lien étroit avec le défenseur après une rencontre fortuite lors d’un événement UFC à Belfast.

Ils sont restés en contact sur les réseaux sociaux et Tierney lui a même offert un maillot signé après que les amis de McGregor ont dit à l’international écossais que la superstar du MMA serait ravie de le recevoir.

S’adressant au Daily Record en 2019, Tierney a admis qu’il avait du mal à dormir d’excitation après avoir vu l’ancien champion du monde des deux poids porter le maillot lors d’une séance d’entraînement.

@kierantierney (Instagram)

Tierney et McGregor sont de bons amis, l’homme d’Arsenal et d’Écosse étant désigné comme l’un des joueurs préférés de McGregor

« Honnêtement, je n’ai pas pu dormir cette nuit-là », a-t-il déclaré. « Il a posté la photo à 22h50 et j’étais assis là en train de penser : ‘Pas question.’ C’était moi qui suis resté debout toute la nuit, et je suis allé à l’entraînement.

«Je suis un grand fan, en particulier la façon dont il parle de positivité. Tout est question d’état d’esprit et de réaction face aux gens qui doutent de vous, et de la façon de revenir après des défaites. N’importe quel athlète peut s’identifier à lui.

Lorsque l’ancien défenseur du Celtic a été absent pendant dix semaines en raison d’une blessure à l’aine vers la fin de la saison 2018/19, c’est McGregor qui lui a donné quelques conseils de remise en forme essentiels pour revenir sur le terrain.

Il a déclaré: « Tout au long de ma blessure, Connor McGregor a été brillant avec moi. Il a un programme qu’il fait sur le watt bike qui l’a aidé à se mettre en forme et il me donnait des conseils à ce sujet, ce qui était incroyable.

@notoriousmma (Instagram)

‘The Notorious’ portait la chemise celtique signée de Tierney lors d’une séance d’entraînement

« De toute façon, je travaillais sur le watt bike avec les kinés Celtic – c’est ce qui vous permet de vous mettre en forme grâce à différents programmes. Mais j’ai découvert son programme et j’ai regardé si le mien était similaire.

« Je suivais toujours le programme du Celtic, mais ses petits conseils m’ont aussi aidé. C’est mon plus grand héros en dehors du football, donc c’était incroyable. Je ne sais pas comment mes résultats se comparent aux siens, mais c’était plutôt bon.

«C’était tout simplement génial d’avoir de ses nouvelles. Lorsque vous êtes blessé, vous vous sentez toujours un peu plus bas que d’habitude parce que vous n’êtes pas sur le terrain pour vous entraîner avec tout le monde.

« Entendre votre héros et obtenir des conseils de sa part m’a levé un petit peu. »

2016 Denise Truscello

La mégastar irlandaise est amie avec Cristiano Ronaldo et Drake, mais Tierney est aussi un ami proche

Bien qu’il plaisante régulièrement avec le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos sur Instagram et qu’il rencontre même la superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo, McGregor a admis avant son retour à l’UFC l’année dernière que Tierney est en fait son joueur préféré.

« Il s’est levé et est un joueur de football phénoménal, phénoménal », s’est exclamé l’Irlandais à propos de l’arrière gauche d’Arsenal.

«Je suis beaucoup en conversation avec lui. C’est un gars formidable, un bon garçon et je le soutiens. »

Vous pouvez être sûr que McGregor surveillera de près son ami si Tierney crée à nouveau l’histoire en devenant le prochain capitaine d’Arsenal.