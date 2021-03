Kieran Tierney futur capitaine d’Arsenal? L’international écossais a aboyé des ordres à ses coéquipiers lors de la victoire de Tottenham alors qu’il prétend remplacer Pierre-Emerick Aubameyang

Kieran Tierney est en train de devenir un favori des fans à Arsenal et il y a beaucoup à aimer à propos de l’arrière gauche.

Tierney a été l’un des meilleurs joueurs des Gunners dans une campagne moyenne qui les a vus être au mieux médiocres au milieu de la table.

Tierney n’avait pas peur d’essayer ses coéquipiers d’Arsenal

Mais l’international écossais se soucie clairement de l’équipe et beaucoup l’appellent un futur capitaine d’Arsenal.

Lors de la victoire de dimanche dans le derby du nord de Londres contre Tottenham, Tierney était à nouveau à la hauteur et les fans adoreront ce qu’il a fait.

Arsenal a inscrit un but, suite à un but brillant d’Erik Lamela, et c’est l’arrière latéral qui a tenté de rallier ses coéquipiers.

Tierney a été capturé par des caméras de télévision en criant: « Les garçons, nous devons marquer un score, combien de chances? »

. Tierney a eu un excellent match dans le derby du nord de Londres

Arsenal a publié une vidéo de quatre minutes sur sa page YouTube mettant l’accent sur le défenseur et ses qualités de leadership étaient évidentes.

Il n’avait pas peur de rester coincé dans ses coéquipiers et cela a payé car ils sont repartis avec le droit de se vanter contre leurs rivaux.

Le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang a été retiré de l’équipe par le manager Mikel Arteta pour son arrivée tardive et il semblerait qu’ils aient un homme en attente qui pourrait le remplacer.

sports du ciel Pierre-Emerick Aubameyang a été laissé de côté par Arteta

La légende des Gunners, Ray Parlour, a également soutenu Tierney comme futur capitaine du club.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré: «J’aime vraiment son attitude.

«Il se présente chaque semaine, vous pouvez voir le désir quand il joue; il veut vraiment gagner chaque match.

«Il donne à 100% et est fantastique sur ce côté gauche. C’est là qu’Arsenal est le plus dangereux, c’est de là que viennent les livraisons dans la boîte.

«Il a été une brillante signature, et c’est aussi un très bon garçon; il est vraiment terre à terre. Il pourrait probablement être le capitaine d’Arsenal à l’avenir.