Kieran Tierney « habitué à l’échec », plaisante Simon Jordan, mais Martin Keown insiste sur le fait que la star écossaise devrait être le prochain capitaine d’Arsenal après la suppression de Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal est à la recherche d’un nouveau capitaine après que Pierre-Emerick Aubameyang a été dépouillé du brassard mardi.

Le joueur de 32 ans a été abandonné pour la victoire 3-0 sur Southampton samedi en raison d’une infraction disciplinaire et il est rapidement apparu qu’Aubameyang était de retour en retard d’un voyage pour rendre visite à sa mère.

Les Gunners doivent nommer un nouveau capitaine après qu’Aubameyang se soit vu retirer le rôle

Tierney serait-il l’homme qui le remplacerait ?

L’attaquant gabonais était également en retard pour le derby du nord de Londres plus tôt cette année – et le manager Mikel Arteta a maintenant perdu patience, prenant le poste de capitaine à Aubameyang et l’abandonnant à nouveau pour le prochain affrontement à West Ham.

Arteta annoncera un nouveau skipper, pour le match des Hammers mercredi au moins, lors d’une conférence de presse cet après-midi.

talkSPORT comprend qu’Alexandre Lacazette et Kieran Tierney sont les favoris pour le rôle, tandis qu’Aaron Ramsdale et Granit Xhaka sont également envisagés.

Cependant, face à la suggestion du capitaine Tierney avec le vice de Ramsdale, l’ancien chef du Crystal Palace, Simon Jordan, a saisi l’occasion de liquider son co-hôte écossais.

Jordan a déclaré à Jim White de talkSPORT : « Ramsdale ? Je ne pense pas qu’il ait encore la relation avec le club pour être mis dans cette position.

Ramsdale fait partie des candidats bien qu’il n’ait rejoint les Gunners que l’été dernier

« Je pense qu’il a la personnalité et je pense qu’il [the captaincy] vient plus tard.

Il a ensuite plaisanté : « Tierney ? C’est un Écossais, donc il est habitué à l’échec.

« Je ne suis pas sûr que ce soient les qualités de leadership qu’ils recherchent ! »

Plus sérieusement, la légende des Gunners, Martin Keown, a rejoint l’émission pour discuter des candidats potentiels.

L’ancien défenseur pense que Tierney est le candidat idéal, mais sa récente course à l’écart complique les choses.

« Je pense que ce sera Ben White ou Gabriel », a déclaré Keown.

Tierney n’est plus un starter garanti suite à l’émergence de Nuno Tavares

« Je ne le vois pas aller à Xhaka, même s’il revient directement dans l’équipe [after injury]. Il ne ramène pas Tierney.

« Je ne connais pas assez bien le groupe en tant qu’hommes, mais celui que je regarde en tant que leader est Ramsdale. C’est un favori de la foule, il porte son cœur sur sa manche, mais c’est un gardien de but. Je préférerais que ce soit quelqu’un dans la salle des machines.

« Thomas Partey est un joueur qui a déçu par ses performances et n’a pas montré les qualités de leader que nous attendions.

«Arteta doit avoir une vision claire de qui sera ce capitaine.

«Je l’aurais donné à Tierney et je l’aurais remis directement dans l’équipe récemment. Alors vous n’auriez pas ce dilemme.

